Hackatón de Inteligencia Artificial y Bienestar Animal: fecha, lugar y cómo participar

La propuesta parte de problemas concretos vinculados a los animales de compañía con la meta de diseñar prototipos funcionales basados en IA que impacten directamente en la comunidad.

El Sindicato de Trabajadores Caninos organiza la primera Hackatón de Inteligencia Artificial sobre Bienestar Animal de Argentina. El evento gratuito busca reunir a especialistas en tecnología, trabajadores del sector pet y proteccionistas para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas al cuidado de perros y gatos.

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La propuesta parte de problemas concretos vinculados a los animales de compañía con la meta de diseñar prototipos funcionales basados en IA que impacten directamente en la comunidad.

Cuándo y dónde es la Hackatón de Inteligencia Artificial

La jornada se llevará a cabo el sábado 3 de octubre, de 10 a 18 horas, en Pasaje Russel 4925, en el barrio porteño de Palermo.

La actividad cuenta con la colaboración de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Fundación Empujar y diversas empresas del sector canino. La entrada es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa mediante un formulario online.

De qué trata el evento y qué proyectos se pueden desarrollar

Durante el encuentro, los asistentes formarán equipos interdisciplinarios para abordar problemáticas específicas relacionadas con las mascotas. Cada grupo trabajará con herramientas de inteligencia artificial en la creación de un prototipo que presentará al cierre ante un jurado especializado.

Entre los ejes principales de trabajo se destacan:

Salud animal y castración: Seguimiento veterinario y campañas públicas.

Adopción y animales perdidos: Plataformas inteligentes de vinculación entre refugios y adoptantes.

Tenencia responsable: Soluciones tecnológicas para premiar acciones como vacunación o castración con beneficios en comercios adheridos.

Espacio público y convivencia: Mapas colaborativos sobre la ubicación y estado de los caniles en la Ciudad de Buenos Aires.

Prevención del maltrato: Redes de alerta y profesionalización de servicios como paseadores, adiestradores y peluqueros caninos.

“Queremos partir de problemas reales y pensar respuestas que después puedan tener una aplicación concreta”, explicó Matías Tomsich, secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos. “Lo importante es que la tecnología esté puesta al servicio de una necesidad concreta. Algunas soluciones pueden terminar siendo aplicaciones o páginas web; otras pueden transformarse en herramientas para el Gobierno o en proyectos de ley”, agregó.

Quiénes pueden participar: ¿hace falta saber programar?

No es necesario tener conocimientos previos de programación para sumarse a la jornada. La convocatoria está dirigida a una amplia variedad de perfiles: