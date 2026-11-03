Si tu gato hace esto cuando se acerca, es una buena señal: qué dice un veterinario

Qué significa que tu gato se te acerque con la cola levantada: la explicación de un veterinario

Los gatos son una de las grandes compañías para los humanos y entenderlos es clave para detectar cualquier cambio en su bienestar. El veterinario Carlos Gutiérrez explicó cómo interpretar los gestos, las posturas y reveló qué significa cuando se acercan a nosotros con la cola levantada.

{{{htmlAmp}}}

Qué significa que un gato se acerque con la cola levantada, según un veterinario

Para Gutiérrez, el acercamiento voluntario de un gato es una de las muestras más claras de una actitud positiva. "Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte”, señaló el experto.

Además, indicó que si la punta de la cola se curva y forma una especie de signo de interrogación, el gesto suele reflejar curiosidad por lo que ocurre alrededor. En ambos casos, el animal demuestra que se siente seguro y receptivo con quienes lo cuidan.

Cómo saber si tu gato está bien: los signos normales

El especialista explicó que un gato saludable mantiene el interés por jugar, recorrer los ambientes e interactuar. Por eso, si deja de hacer actividades que antes disfrutaba, es una señal de alerta. Una baja repentina de energía o de ganas de explorar la casa puede estar vinculada a un problema de salud o de bienestar. Conocer las rutinas habituales del animal ayuda a detectar esas variaciones y, ante la duda, siempre lo recomendable es consultar con un veterinario.

El descanso también dice mucho. Según Gutiérrez, el sueño es un momento de gran vulnerabilidad para los felinos: elegir dormir en la misma habitación o junto a su cuidador implica una confianza muy alta. Lo mismo ocurre cuando amasa una manta cerca de la persona.

El profesional aclaró que cada gato tiene su propia personalidad: algunos buscan contacto permanente y otros prefieren mantener cierta distancia. Eso no significa que quieran menos a su familia, por lo que lo ideal es respetar sus tiempos y no forzar el contacto.

Los zoomies: una conducta habitual

Entre los comportamientos normales aparecen los llamados zoomies, breves episodios en los que el gato corre, salta y recorre la casa a gran velocidad. Según el veterinario, son frecuentes y saludables mientras se mantengan dentro de lo esperable.

También es común que los gatos descansen tranquilos con los ruidos normales del hogar, siempre que no les generen miedo ni incomodidad.