Cuenta DNI: Cómo aprovechar el descuento en veterinarias y pet shops

El cuidado y la alimentación de los animales de compañía representan una parte significativa de los gastos mensuales en los hogares. Para aliviar esa carga financiera, la aplicación de cobros y pagos Cuenta DNI mantiene durante el mes de octubre el beneficio exclusivo para compras en locales de veterinaria y tiendas de productos para mascotas.
La iniciativa del Banco Provincia fue lanzada originalmente en agosto y alcanza a los establecimientos adheridos de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Mediante la promoción se pueden ahorrar hasta $4.000 por semana y alcanzar un importante tope de reintegro a lo largo del mes.
El programa promocional de Cuenta DNI fija una rebaja del 40% en las transacciones realizadas todos los sábados a través de la plataforma. Para aprovechar al máximo la devolución, los clientes deben considerar la siguiente estructura de topes:
- Tope por persona: El límite de devolución fijado por la entidad bancaria es de $4.000 semanales por usuario.
- Monto del tique: El beneficio máximo se alcanza al realizar una compra por un valor total de $10.000.
- Ahorro mensual: Como la renovación del tope se efectúa de lunes a domingo, quienes utilicen la herramienta a lo largo de las distintas semanas del mes pueden acumular un ahorro total de hasta $20.000.
Cabe señalar que es un beneficio acumulable con otras promociones del mismo día, pero que no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Además, entre las bases y condiciones se puede observar que es una oferta válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.
Del mismo modo, se puede señalar que con las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI se puede abonar en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.
Todas las promos de Cuenta DNI en octubre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.
- Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.
- Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.