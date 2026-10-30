Cuenta DNI: Cómo aprovechar el descuento en veterinarias y pet shops

El cuidado y la alimentación de los animales de compañía representan una parte significativa de los gastos mensuales en los hogares. Para aliviar esa carga financiera, la aplicación de cobros y pagos Cuenta DNI mantiene durante el mes de octubre el beneficio exclusivo para compras en locales de veterinaria y tiendas de productos para mascotas.

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La iniciativa del Banco Provincia fue lanzada originalmente en agosto y alcanza a los establecimientos adheridos de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Mediante la promoción se pueden ahorrar hasta $4.000 por semana y alcanzar un importante tope de reintegro a lo largo del mes.

El programa promocional de Cuenta DNI fija una rebaja del 40% en las transacciones realizadas todos los sábados a través de la plataforma. Para aprovechar al máximo la devolución, los clientes deben considerar la siguiente estructura de topes:

Tope por persona: El límite de devolución fijado por la entidad bancaria es de $4.000 semanales por usuario.

El límite de devolución fijado por la entidad bancaria es de $4.000 semanales por usuario. Monto del tique: El beneficio máximo se alcanza al realizar una compra por un valor total de $10.000.

El beneficio máximo se alcanza al realizar una compra por un valor total de $10.000. Ahorro mensual: Como la renovación del tope se efectúa de lunes a domingo, quienes utilicen la herramienta a lo largo de las distintas semanas del mes pueden acumular un ahorro total de hasta $20.000.

Cabe señalar que es un beneficio acumulable con otras promociones del mismo día, pero que no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Además, entre las bases y condiciones se puede observar que es una oferta válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Del mismo modo, se puede señalar que con las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI se puede abonar en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

Promociones de Cuenta DNI en octubre.

Todas las promos de Cuenta DNI en octubre

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.