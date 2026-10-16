Cuenta DNI en octubre 2026: la guía completa de descuentos y cómo ahorrar hasta un 40% por semana

La billetera digital Cuenta DNI, desarrollada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, renovó su grilla de promociones para octubre de 2026. La plataforma, habilitada de manera gratuita para personas mayores de 18 años con documento argentino, así como la versión para adolescentes de entre 13 y 17 años, permite concretar pagos mediante códigos QR, funcionalidad NFC, Clave DNI y transferencias.

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Para el presente período, la herramienta financiera incorporó la opción de utilizar tarjetas de crédito Visa emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC en cadenas de supermercados, ampliando las alternativas de financiamiento y reintegrando hasta un 40% de descuento semanal.

Comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses

En los locales de proximidad adheridos, las personas usuarias disponen de un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de reintegro fijado en $6.000 por semana y por individuo, alcanzable al realizar consumos por $30.000.

Por su parte, en las ferias y mercados bonaerenses, la bonificación asciende al 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000 que se obtiene mediante operaciones por $15.000.

Descuentos en cadenas de supermercados

El esquema en el rubro alimenticio combinó modalidades de abono con dinero en cuenta y la incorporación de crédito por aproximación para dispositivos Android:

Pagos con saldo en cuenta: La cadena Día otorga un 10% de ahorro los lunes sin tope de reintegro. Los martes, Nini Mayorista dispone un 15% de descuento con tope de $20.000 semanales. Los miércoles, Carrefour aplica un 10% sin tope y con devolución inmediata en consumos desde $15.000; La Anónima un 10% con tope de $5.000 en compras desde $25.000; y Josimar un 10% con límite de $6.000. Los jueves, Chango Más brinda un 20% sin tope de devolución. Los viernes y sábados, Cooperativa Obrera en La Plata y Lobos junto a Supercoop ofrecen un 15% sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: Los martes y miércoles, cadenas como 5Mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes y Super 8 aplican un 15% de ahorro con un tope de $6.000 semanales en tickets desde $30.000.

Pagos con tarjeta de crédito vía NFC: La cadena Día brinda un 20% los lunes sin tope, mientras que Chango Más ofrece un 20% los jueves sin tope de devolución.

Beneficio para jubilados: Quienes perciben sus haberes previsionales en la entidad obtienen un 5% de descuento adicional en las promociones abonadas con dinero en cuenta.

La propuesta de beneficios de Cuenta DNI para octubre 2026 abarca desde el consumo cotidiano en comercios de cercanía y ferias hasta rubros como gastronomía, librerías, farmacias y supermercados.

Gastronomía, estaciones de servicio y marcas destacadas

Durante los fines de semana, el sector gastronómico cuenta con un 25% de rebaja los sábados y domingos, fijando un tope de $8.000 por semana para gastos de $32.000. En cadenas seleccionadas como Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Le Park, Goulis, Atalaya, Antares y Balcarce, el beneficio sube al 30% diario, con un tope de $15.000 mensuales por comercio. En locales Mostaza, los jueves y viernes se aplica un 25% con saldo en cuenta (tope de $8.000) o un 30% mediante crédito NFC (tope de $15.000).

En las estaciones YPF Full, el beneficio alcanza el 25% los sábados y domingos con un tope de $8.000 por semana. Asimismo, la categoría de marcas destacadas mantiene un 30% de ahorro diario con un tope mensual de $15.000 para consumos de $50.000.

Rubros específicos, universidades y financiación

La cobertura de la billetera estatal abarca otros sectores de consumo diario: