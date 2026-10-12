Descuento en perfumerías con Cuenta DNI: qué días ahorrar hasta el 10% en compras

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, mantiene durante octubre 2026 una serie de promociones para reducir los gastos cotidianos. Entre los beneficios disponibles se destaca un descuento del 10% en farmacias y perfumerías adheridas, una alternativa para quienes buscan ahorrar en productos de higiene, cuidado personal y belleza.

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La promoción se puede aprovechar los miércoles y jueves, sin un tope de reintegro. De esta manera, quienes realicen compras en los comercios participantes durante esas jornadas pueden acceder al beneficio sin tener que preocuparse por alcanzar un límite máximo de devolución. La iniciativa forma parte del esquema de descuentos que la entidad bancaria ofrece durante el mes.

Cuenta DNI: qué días hay descuento en farmacias y perfumerías

Quienes usan Cuenta DNI pueden acceder a un 10% de descuento los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas. Una de las principales ventajas de la promoción es que no tiene tope de reintegro. Esto permite aprovechar el porcentaje de ahorro independientemente del monto de la compra, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el beneficio.

Cómo aprovechar el descuento de Cuenta DNI

Para acceder al beneficio, es importante verificar qué farmacias y perfumerías participan de la promoción y consultar las condiciones vigentes antes de realizar el pago. Los usuarios pueden seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI. Consultar los beneficios disponibles y las condiciones de la promoción. Identificar las farmacias y perfumerías adheridas. Realizar la compra un miércoles o jueves y pagar mediante la modalidad habilitada para el descuento.

Cuenta DNI.

Cuenta DNI: qué otros descuentos hay de lunes a domingo

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y persona. El límite se alcanza con $30.000 en consumos.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y persona. El límite se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para alcanzar el reintegro máximo, se necesitan compras por $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para alcanzar el reintegro máximo, se necesitan compras por $15.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona, que se alcanza con $50.000 en consumos.