Cuenta DNI: descuentos del 30% en marcas destacadas en octubre 2026 y qué días comprar

Cuenta DNI continúa con sus promociones para ahorrar en las compras de octubre de 2026. Entre los beneficios disponibles está el descuento en marcas seleccionadas, que permite acceder a un 30% de ahorro todos los días del mes en comercios adheridos.

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La promoción de Banco Provincia no está limitada a una jornada específica de la semana: se puede aprovechar de lunes a domingo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. El beneficio tiene un tope de reintegro mensual de $15.000 por persona, por lo que conviene organizar las compras para aprovechar al máximo la devolución.

Cuenta DNI: cómo es el descuento del 30% en marcas destacadas en octubre

Durante octubre, las personas que usan Cuenta DNI pueden acceder a un 30% de descuento todos los días en marcas destacadas adheridas. La promoción tiene un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona.

Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario acumular consumos por $50.000. De esta manera, quienes realicen compras por ese monto durante el mes podrán obtener la devolución completa prevista por el beneficio.

La promoción se aplica a compras realizadas con dinero disponible en la cuenta a través de las modalidades habilitadas por Banco Provincia, como el pago con QR o Clave DNI, de acuerdo con las condiciones de cada comercio adherido.

Entre las marcas que aparecen en la propuesta de beneficios de la entidad están Havanna, La Fonte D'Oro, Lucciano's, Le Park, Guolis, Atalaya, Antares y Balcarce. Antes de comprar, es importante consultar el listado vigente para confirmar los locales participantes y las condiciones específicas de cada promoción.

Qué días comprar con Cuenta DNI y cómo aprovechar el reintegro

A diferencia de otras promociones de la billetera digital, que se concentran en determinados días de la semana, el descuento en marcas destacadas está disponible todos los días de octubre de 2026. Por eso, no es necesario esperar al sábado o al domingo para aprovecharlo.

Cuenta DNI.

El beneficio puede utilizarse en distintas compras durante el mes, hasta alcanzar el límite de devolución establecido. Para planificar los gastos, estos son los datos principales para tener en cuenta:

Descuento: 30%.

30%. Días de vigencia: todos los días de octubre.

todos los días de octubre. Tope de reintegro: $15.000 por mes y por persona.

$15.000 por mes y por persona. Consumo necesario para alcanzar el tope: $50.000.

$50.000. Medios de pago: dinero en cuenta mediante las modalidades habilitadas para la promoción.

dinero en cuenta mediante las modalidades habilitadas para la promoción. Comercios: marcas destacadas adheridas.

De esta manera, Cuenta DNI mantiene una alternativa para quienes buscan ahorrar en consumos de marcas seleccionadas durante octubre, con la posibilidad de distribuir las compras a lo largo del mes y alcanzar un reintegro de hasta $15.000 por persona.