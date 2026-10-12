Descuentos en Cuenta DNI del 12 al 18 de octubre 2026: cómo obtenerlos

Cuenta DNI renueva sus promociones durante la semana del lunes 12 al domingo 18 de octubre de 2026, con descuentos en distintos rubros para quienes buscan aliviar los gastos cotidianos. La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados bonaerenses, universidades, gastronomía y marcas adheridas, además de ofertas especiales en supermercados.

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Entre las opciones disponibles hay reintegros que se pueden aprovechar durante varios días de la semana y otros que están reservados para jornadas específicas. Para organizar las compras, es importante revisar los porcentajes de ahorro, los topes semanales y las condiciones de pago de cada promoción.

Cuenta DNI: qué descuentos hay de lunes a domingo

Estas son las principales promociones vigentes durante octubre y los días en que se pueden aprovechar entre el 12 y el 18 del mes:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y persona. El límite se alcanza con $30.000 en consumos.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y persona. El límite se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para alcanzar el reintegro máximo, se necesitan compras por $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para alcanzar el reintegro máximo, se necesitan compras por $15.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona, que se alcanza con $50.000 en consumos.

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona, que se alcanza con $50.000 en consumos. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Mostaza: 25% de descuento los jueves y viernes pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000. También hay una opción del 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope semanal de $15.000.

25% de descuento los jueves y viernes pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000. También hay una opción del 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope semanal de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona. El beneficio se aprovecha por completo con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona. El beneficio se aprovecha por completo con $32.000 en consumos. Pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona, que se alcanza con aproximadamente $26.650 en compras.

Antes de pagar, conviene consultar las condiciones particulares y el listado de comercios adheridos, ya que pueden variar según el rubro y la modalidad de pago.

Qué promociones hay en supermercados y cómo obtener los descuentos

Además de los beneficios habituales, Cuenta DNI ofrece descuentos en supermercados adheridos. Durante octubre hay promociones de hasta el 20% en más de 15 cadenas, con condiciones que dependen de cada comercio.

Este mes también se incorporó una promoción del 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de reintegro, para compras realizadas con tarjetas de crédito del banco mediante tecnología NFC. Es importante tener en cuenta que este beneficio no funciona de la misma manera que los descuentos que se aplican al pagar directamente con dinero disponible en la billetera.

Cuenta DNI.

Para aprovechar las promociones, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI y verificar qué beneficios están vigentes. Consultar los comercios adheridos y las condiciones de cada descuento. Revisar si la promoción requiere pagar con dinero en cuenta, QR o una tarjeta de crédito del banco mediante NFC. Controlar el tope de reintegro y el período de vigencia antes de realizar la compra.

El banco también ofrece hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenecen al rubro alimentos a través de tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI.