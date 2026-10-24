Víctor Mañero, entrenador canino: "Saludar al perro en la entrada de casa es la semilla de la mala educación del animal"

El momento en que se abre la puerta principal y las mascotas se precipitan hacia la entrada para recibir a sus dueños es una escena cotidiana en los hogares. Sin embargo, este hábito tan extendido generó debate a partir de las declaraciones del adiestrador canino español Víctor Mañero, quien catalogó esa práctica como "la semilla de toda mala educación".

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Según el especialista, responder inmediatamente a los ladridos, los saltos y la excitación desmedida con mimos o gritos eufóricos refuerza conductas de ansiedad que posteriormente se vuelven complejas de corregir en la convivencia diaria. La postura generó repercusión en las redes sociales, abriendo paso a la discusión sobre el manejo de los estímulos cuando los tutores regresan al hogar.

La diferencia entre entusiasmo y problemas de conducta

A pesar de las advertencias del entrenador sobre la necesidad de evitar picos de excitación al ingresar, las agrupaciones veterinarias y de comportamiento animal recuerdan que un perro que mueva la cola o manifieste alegría no padece necesariamente un trastorno psicológico. Para evaluar el bienestar del can, resulta indispensable observar su postura general, su capacidad de relajación y su comportamiento cuando permanece solo en el domicilio.

Organizaciones como la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) señalan que la verdadera ansiedad por separación suele manifestarse a través de señales más complejas. Entre ellas figuran:

Vocalizaciones persistentes e incesantes tras la partida del tutor.

Destrucción de mobiliario o elementos del hogar.

El adiestrador canino Víctor Mañero cuestionó la costumbre de responder inmediatamente a los saludos.

Intentos reiterados de escape.

Eliminación de orina o materia fecal dentro de la vivienda pese a estar educado.

Pautas para un reencuentro equilibrado

Ante animales que manifiestan niveles elevados de ansiedad al escuchar la llave en la cerradura, los expertos aconsejan modular la reacción humana para no incrementar la alteración del animal. Las recomendaciones prácticas incluyen:

Ingresar con serenidad: Evitar los gritos, los tonos de voz excesivamente altos y los movimientos bruscos apenas se cruza el umbral.

Aguardar la calma: Esperar unos instantes a que el animal baje sus revoluciones, o bien solicitarle una conducta básica conocida —como sentarse— antes de brindarle atención.

Premios selectivos: Ofrecer caricias y afecto únicamente cuando el ejemplar mantenga las cuatro patas apoyadas sobre el suelo de forma equilibrada.

Modificar esta dinámica ayuda a que el retorno de las personas a la vivienda transcurra en un clima de tranquilidad, favoreciendo la estabilidad emocional de la mascota sin necesidad de recurrir a prohibiciones drásticas.