Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) comienza el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.
En el mes de noviembre, el haber mínimo para jubilados y pensionados será de $333.157,28. Con el bono mensual de $70.000 el valor se iría a $403.157,28. En tanto, el valor máximo quedará en $2.241.604,19. Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) el monto será de $336.498,32 y la Pensión por Invalidez Laboral de $303.205,46.
Durante noviembre, los haberes previsionales registrarán un aumento del 2,1%, ajustado según el último dato de inflación difundido por el INDEC y en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.
Asignación por Maternidad y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 8 de octubre al 10 de noviembre.
Fechas de cobro: jubilados y pensionados con haber mínimo
Terminación del DNI Fecha de cobro
- 0: 10 de noviembre
- 1: 11 de noviembre
- 2: 12 de noviembre
- 3: 13 de noviembre
- 4: 14 de noviembre
- 5: 17 de noviembre
- 6: 18 de noviembre
- 7: 19 de noviembre
- 8: 20 de noviembre
- 9: 20 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC): calendario de pago
Terminación del DNI Fecha de cobro
- 0 y 1 10: de noviembre
- 2 y 3: 11 de noviembre
- 4 y 5: 12 de noviembre
- 6 y 7: 13 de noviembre
- 8 y 9: 14 de noviembre