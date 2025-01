Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este martes 28 de enero

A pocos días del cierre de enero, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos del mes que implica un aumento del 2,43% previamente anunciado por el gobierno de Javier Milei. Dicho incremento beneficia a jubilados, pensionados y titulares de las asignaciones familiares, quienes también recibirán bonos adicionales según los haberes percibidos. Por su parte, el viernes pasado, se dio a conocer el ajuste de cara al mes de febrero: se aplicará una suba del 2,7%, en concordancia con el aumento de precios registrado en diciembre.

Este martes 28 de enero se llevarán a cabo importantes pagos destinados a diversos grupos. Según confirmaron, continuarán los pagos de las jubilaciones y pensiones por encima de la mínima, asignaciones familiares y demás beneficios. Por su parte, seguirá la entrega del bono previsional de $70.000 para los jubilados que perciben la mínima, así como para los titulares de PNC y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Quiénes cobran este martes 28 de enero en ANSES

Jubilaciones y pensiones que cobran la máxima

Luego de finalizar, el pasado miércoles, con el calendario de pagos para jubilados y pensionados que cobran la mínima, este martes 28 comenzarán a cobrar aquellos titulares que superan el haber mínimo con documentos concluidos en 6 y 7. Según indicó el organismo, la máxima alcanzó los $1.789.302,46 durante el mes de enero. Con el nuevo incremento, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), llegará a $1.837.613,60.

Cómo continúa el calendario

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de enero.

: 28 de enero. DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Por otra parte, luego de que el pasado miércoles las y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) terminaran de recibir sus haberes por parte del organismo nacional -incluidos los 70 mil pesos como bono-, desde ANSES señalan que continúa vigente el pago de las asignaciones familiares para PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciaciones. Dicho pago se abona desde el 9 de enero pasado hasta el 10 de febrero próximo.

Cabe recordar que existen cuatro tipos de Pensiones en el país en la actualidad: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Calendario de pagos para las asignaciones sociales correspondientes

Asignación Universal por Embarazo:

DNI terminados en 9: 23 de enero.



Asignaciones de Pagos Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán acceder al cobro en dos quincenas diferentes. El pago estará disponible para todas las terminaciones de DNI, desde el 10 de enero hasta el 10 de febrero. Dichas fechas rigen para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo: