Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 3 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos completo para jubilados, pensionados y beneficiarios de diversos programas de febrero 2025, que se iniciará durante la segunda semana del mes. Ante la confirmación del Gobierno de Javier Milei, quienes son beneficiarias o beneficiarios de dichos haberes podrán agendar el día y conocer con anticipación cuándo deberán acercarse al banco para el cobro.

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria implementada por la gestión libertaria, del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se confirmó que jubilaciones y pensiones aumentarán un 2,7%, en concordancia con el aumento de precios registrado en diciembre. A dicha cifra, se le sumará el bono extraordinario que otorga el gobierno hace más de un año y que volverá a ser de $70.000, a pesar de las subas de precios, servicios y tarifas.

Quién recibirá el bono adicional

Bono completo de $70.000: para quienes perciban el haber mínimo, que será de $273.086 a partir de febrero de 2025.

Bono variable: destinado a jubilados que ganen entre $273.086 y $343.086. Este bono cubrirá la diferencia necesaria para alcanzar los $343.086.

Sin bono: aquellos que perciban más de $343.086 no recibirán este bono extra.

Quiénes cobran Anses este lunes 3 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Por otra parte, luego de que el pasado miércoles las y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) terminaran de recibir sus haberes por parte del organismo nacional -incluidos los 70 mil pesos como bono-, desde ANSES señalan que continúa vigente el pago de las asignaciones familiares para PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciaciones. Dicho pago se abona desde el 9 de enero pasado hasta el 10 de febrero próximo.

Cabe recordar que existen cuatro tipos de Pensiones en el país en la actualidad: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Asignaciones de Pagos Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán acceder al cobro en dos quincenas diferentes. El pago estará disponible para todas las terminaciones de DNI, desde el 10 de enero hasta el 10 de febrero. Dichas fechas rigen para todas las terminaciones de documento.

Calendario de pagos completo para febrero 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de febrero de 2025.

DNI terminados en 1: martes 11 de febrero de 2025.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de febrero de 2025.

DNI terminados en 3: jueves 13 de febrero de 2025.

DNI terminados en 4: viernes 14 de febrero de 2025.

DNI terminados en 5: lunes 17 de febrero de 2025.

DNI terminados en 6: martes 18 de febrero de 2025.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de febrero de 2025.

DNI terminados en 8: jueves 20 de febrero de 2025.

DNI terminados en 9: viernes 21 de febrero de 2025.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de febrero de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de febrero de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de febrero de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de febrero de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de febrero de 2025.

Cuándo cobro Anses Asignaciones familiares: por Hijo, AUH y por Prenatal y Maternidad

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 10 de febrero de 2025.

DNI terminados en 1: martes 11 de febrero de 2025.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de febrero de 2025.

DNI terminados en 3: jueves 13 de febrero de 2025.

DNI terminados en 4: viernes 14 de febrero de 2025.

DNI terminados en 5: lunes 17 de febrero de 2025.

DNI terminados en 6: martes 18 de febrero de 2025.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de febrero de 2025.

DNI terminados en 8: jueves 20 de febrero de 2025.

DNI terminados en 9: viernes 21 de febrero de 2025.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de febrero de 2025.

DNI terminados en 1: 11 de febrero de 2025.

DNI terminados en 2: 12 de febrero de 2025.

DNI terminados en 3: 13 de febrero de 2025.

DNI terminados en 4: 14 de febrero de 2025.

DNI terminados en 5: 17 de febrero de 2025.

DNI terminados en 6: 18 de febrero de 2025.

DNI terminados en 7: 19 de febrero de 2025.

DNI terminados en 8: 20 de febrero de 2025.

DNI terminados en 9: 21 de febrero de 2025.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de febrero de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: 17 de febrero de 2025.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de febrero al 12 de marzo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de febrero de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de febrero de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de febrero de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de febrero de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de febrero de 2025.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de febrero al 12 de marzo.

Cobros Anses: Prestación por Desempleo