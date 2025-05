Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 23 de mayo

El calendario de cobros de ANSES sigue avanzando con normalidad y contempla una serie de beneficios para distintos sectores sociales

Durante mayo, los pagos de ANSES se actualizan con nuevos montos, incluyendo aumentos en las asignaciones y el pago de bonos para los sectores con ingresos más bajos. El cronograma se mantiene activo y contempla los cobros de ANSES para jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales en todo el país, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Aumentos y refuerzos en los pagos de ANSES en mayo

Este mes, el organismo previsional encabezado por Fernando Bearzi aplicó un aumento del 3,73% en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares. Esta actualización se alinea con el esquema de movilidad vigente y busca compensar, en parte, la pérdida del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. En ese marco, se confirmó también el otorgamiento de un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos mínimos.

Cabe destacar que este refuerzo es percibido de forma proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $366.481,75. Aquellos titulares cuyos haberes superan ese monto no reciben el bono, de acuerdo con los criterios establecidos por la ANSES. Este tipo de medida tiene como objetivo reforzar los ingresos de quienes cuentan con menores recursos, priorizando el acompañamiento estatal en el actual contexto económico.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones este viernes 23 de mayo

El viernes 23 de mayo comenzará el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo establecido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según el cronograma de cobros de ANSES, en esta jornada se realizará el depósito correspondiente a quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1.

Con esta nueva jornada de cobros de ANSES, el organismo continúa avanzando en su calendario mensual

Este segmento de beneficiarios no solo percibe el haber actualizado, sino que en caso de estar dentro del rango determinado por el organismo, también puede acceder al bono complementario, siempre que el monto total no supere el límite dispuesto. Las acreditaciones se realizan en las cuentas bancarias informadas previamente, y no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el dinero.

Asignación por Embarazo y Fondo de Desempleo: quiénes cobran el 23 de mayo

Dentro del calendario de pagos de ANSES, también se encuentra programada la acreditación correspondiente a la Asignación por Embarazo. El viernes 23 será el turno de las titulares cuyos DNI finalizan en 9. Esta prestación alcanza un monto total de $106.536, aunque se aplica una retención del 20%, lo que da como resultado un pago directo de $85.228,80. En el caso de la Zona Austral, donde rigen montos diferenciales, el pago directo asciende a $110.797,60.

Además, ese mismo día se efectiviza el pago del Fondo de Desempleo para los trabajadores desocupados que reúnan los requisitos necesarios. En esta fecha, el cobro será para quienes tengan DNI terminados en 0 y 1. Los montos varían entre $146.223 y $292.446, en función de los aportes realizados durante la actividad laboral previa.