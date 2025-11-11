ATENCIÓN ANSES para agilizar trámites: 5 comunas de CABA tendrán operativos nuevos de atención al cliente

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha implementado, desde hace algunos años, algunos trámites digitales para jubilados y pensionados con el objetivo de que se puedan realizar desde cualquier parte del país, tales como la consulta del recibo de haberes, prestación por desempleo, cambio de medio de cobro, entre varios más.

Sin embargo, si la persona necesita hacer una consulta personalizada o realizar trámites más complejos como solicitar la jubilación, entonces, el organismo recomienda hacerlo de manera presencial.

Algunas de estas gestiones pueden llevar varios días, por eso, ANSES dispuso nuevos sitios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para realizar trámites más ágilmente.

Dónde se llevarán a cabo los operativos de atención de ANSES en CABA

Este operativo se llevará a cabo desde el lunes 10 de noviembre hasta el viernes 14. Así lo dispuso la propia Administración Nacional de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Jubilados y pensionados que viven en CABA o en zonas cercanas podrán realizar consultas y gestiones en los barrios porteños de Villa Devoto, Villa Lugano, Parque Patricios y Monserrat.

Tendrán que asistir con DNI y la documentación necesaria para realizar trámites como los de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; prestación del certificado escolar; generación de clave de seguridad social, actualización de datos personales; y más.

Los lugares y horarios de atención establecido por ANSES son los siguientes: