La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo incremento en las Asignaciones de Pago Único que beneficiará a miles de familias argentinas. El monto actualizado para la Asignación por Adopción alcanza los $417.115, según lo establecido en la Resolución 339/2025.

Este aumento del 2,1% se aplica en línea con el ajuste general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), actualizados según la movilidad previsional atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el beneficio busca mantener el poder adquisitivo de las familias beneficiarias frente al contexto inflacionario.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Adopción de ANSES?

La Asignación por Adopción es un pago único que ANSES otorga a las familias que cuentan con una sentencia judicial firme de adopción dictada en Argentina. Para acceder al beneficio, es fundamental que sepas que el trámite debe realizarse dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia.

El beneficio alcanza tanto a titulares de la AUH como a quienes cobran por el SUAF, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos actualizados.

Pueden acceder al beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia

Empleados rurales o temporarios

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobran a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)

Titulares de AUH, AUH por Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE)

Topes de ingresos actualizados

La resolución también estableció los nuevos límites de ingresos del SUAF para el cobro de esta asignación:

Ingreso individual: hasta $2.453.609

Ingreso familiar: hasta $4.907.218

En el caso específico de quienes perciben AUH, la Ley de los Mil Días establece que el pago corresponde solo si la familia recibió la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE) en el mes en que se dictó la sentencia de adopción.

El beneficio está destinado a familias con sentencia judicial de adopción.

Cómo tramitar la Asignación por Adopción paso a paso

El trámite puede gestionarse de manera online o presencial, siguiendo estos pasos:

Verificá tus datos personales

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Hijos", revisá que todos los datos familiares estén correctos y actualizados. Reuní la documentación necesaria

Sentencia judicial firme de adopción

Partida de nacimiento del niño o niña

DNI del menor y de los padres o madres adoptantes

Iniciá el trámite

Online: a través de la opción "Atención Virtual" > "Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción"

Presencial: solicitando turno previo en cualquier oficina de ANSES del país

Cronograma de pagos y montos actualizados

Según el cronograma oficial de ANSES, los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comenzaron a recibir sus haberes a partir del 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Los valores actualizados para noviembre 2025 son:

Asignación por Nacimiento: $68.323 por cada hijo o hija

Asignación por Matrimonio: $102.311 por cada cónyuge

Asignación por Adopción: $417.115 por evento

Los pagos se realizan una vez validada toda la documentación requerida, y el monto se acredita en la misma cuenta bancaria donde el titular percibe habitualmente sus asignaciones familiares.

Si cumplís con los requisitos, te recomendamos iniciar el trámite lo antes posible para asegurar el cobro de este beneficio que busca acompañar a las familias en momentos tan significativos como lo es una adopción.