ANSES: estos jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para noviembre, que incluye un refuerzo para aquellas personas que perciben los haberes más bajos. Sin embargo, es clave saber que no todos los jubilados y pensionados accederán a este bono extra. Si tu ingreso supera un cierto monto, este mes no vas a tener acceso.

¿Quiénes no recibirán el bono de ANSES en noviembre?

El organismo previsional ya aclaró cómo debe ser la condición: los jubilados cuyo haber total supere los $403.150 no cobrarán el refuerzo de $70.000. Este tope surge de sumar el nuevo haber mínimo de $333.150,65 (tras el aumento del 2.1%) más el bono completo.

ANSES aplica un sistema de bono proporcional para aquellos cuyos ingresos están apenas por encima de la mínima, pero ese beneficio se extingue por completo al alcanzar el umbral mencionado. Si cobrás más de esa cifra, tu ingreso de noviembre será solo tu haber habitual con el incremento por movilidad.

¿Quiénes sí cobran el bono completo?

Por el contrario, el pago del bono de $70.000 es automático para los siguientes grupos:

Jubilados que cobran el haber mínimo.

Beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Personas con Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

Madres de 7 o más hijos con Pensión No Contributiva.

Para ellos, el refuerzo se acredita de forma directa junto con su haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Si tu haber supera los $403.150, no recibirás el refuerzo.

Fechas de cobro para noviembre

Tu fecha de pago depende del monto de tu jubilación y la terminación de tu DNI.

Para jubilados que NO superan el haber mínimo (con bono):

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Para jubilados que SÍ superan el haber mínimo (sin bono):

DNI 0 y 1: 20 de noviembre

DNI 2 y 3: 25 de noviembre

DNI 4 y 5: 26 de noviembre

DNI 6 y 7: 27 de noviembre

DNI 8 y 9: 28 de noviembre

Si tenés dudas sobre tu situación particular, podés consultar en la página web oficial de Anses o acercarte a la sede más cercana.