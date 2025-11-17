ANSES confirmó el cronograma de pagos para 2026: cuáles son las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para todo el año 2026. La resolución establece las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones del SIPA, incluyendo las cuotas del aguinaldo.
El esquema de pagos, definido mediante la Resolución 349/2025 publicada en el Boletín Oficial, se organiza en 20 grupos, en línea con la normativa vigente desde la Resolución D.E.-A Nº 327/2009. Se incluyen los haberes mensuales de enero a diciembre de 2026, junto con las dos cuotas del haber anual complementario (junio y diciembre).
Las entidades financieras deberán rendir cuentas conforme a la Comunicación “A” 6386 del Banco Central, que regula la operatoria de pago de beneficios de la seguridad social. El Director Ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi, firmó la resolución, que se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2741/91, la Ley Nº 24.241 y el Decreto Nº 69/25.
Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagosEnero 2026
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1 → 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3 → 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5 → 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7 → 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9 → 15 de enero
Jubilaciones: haberes que no superan el mínimo
- DNI terminados en 0 → 9 de enero
- DNI terminados en 1 → 12 de enero
- DNI terminados en 2 → 13 de enero
- DNI terminados en 3 → 14 de enero
- DNI terminados en 4 → 15 de enero
- DNI terminados en 5 → 16 de enero
- DNI terminados en 6 → 19 de enero
- DNI terminados en 7 → 20 de enero
- DNI terminados en 8 → 21 de enero
- DNI terminados en 9 → 22 de enero
Jubilaciones: Haberes que superan el mínimo
- DNI terminados en 0 y 1 → 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3 → 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5 → 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7 → 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9 → 29 de enero
Cuándo cobro ANSES Febrero 2026
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1 → 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3 → 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5 → 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7 → 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9 → 13 de febrero
Jubilaciones: Haberes que no superan el mínimo
- DNI terminados en 0 → 9 de febrero
- DNI terminados en 1 → 10 de febrero
- DNI terminados en 2 → 11 de febrero
- DNI terminados en 3 → 12 de febrero
- DNI terminados en 4 → 13 de febrero
- DNI terminados en 5 → 18 de febrero
- DNI terminados en 6 → 19 de febrero
- DNI terminados en 7 → 19 de febrero
- DNI terminados en 8 → 20 de febrero
- DNI terminados en 9 → 20 de febrero
Jubilaciones: Haberes que superan el mínimo
- DNI terminados en 0 y 1 → 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3 → 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5 → 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7 → 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9 → 27 de febrero.
Cuándo cobro ANSES: Marzo 2026
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1 → 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3 → 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5 → 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7 → 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9 → 13 de marzo
Jubilaciones: Haberes que no superan el mínimo
- DNI terminados en 0 → 9 de marzo
- DNI terminados en 1 → 10 de marzo
- DNI terminados en 2 → 11 de marzo
- DNI terminados en 3 → 12 de marzo
- DNI terminados en 4 → 13 de marzo
- DNI terminados en 5 → 16 de marzo
- DNI terminados en 6 → 17 de marzo
- DNI terminados en 7 → 18 de marzo
- DNI terminados en 8 → 19 de marzo
- DNI terminados en 9 → 20 de marzo
Jubilaciones: Haberes que superan el mínimo
- DNI terminados en 0 y 1 → 23 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3 → 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5 → 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7 → 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9 → 30 de marzo