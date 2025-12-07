Ciclo lectivo 2026: a través del Fontex, Formosa anticipó la entrega de 95 mil guardapolvos para estudiantes y docentes

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Programa Fontex (Programa de Desarrollo Productivo para el Sector Textil), entregó 95 mil guardapolvos al Centro de Distribución, que serán destinados a estudiantes y docentes en el ciclo lectivo 2026.

En diálogo con el portal Agenfor, el director del programa Néstor Sosa especificó: “Hace una semana hemos entregado al Centro de Distribución Provincial 95 mil guardapolvos que incluyen pintorcitos para el Nivel Inicial y maestras jardineras, así como para docentes y escolares”.

Si bien el funcionario especificó que la entrega se realiza normalmente en los meses de enero y febrero. La entrega se realizó antes, “por una cuestión de mejor planificación y coordinación con el Centro de Distribución”. Además, de acuerdo al pedido de las escuelas y el Ministerio de Cultura y Educación, se prepararon los kits escolares que contienen además las zapatillas y los útiles escolares.

Crisis textil

Respecto de la crisis económica y su impacto en el sector textil, generada por las políticas de apertura de importaciones promovidas por el gobierno de Javier Milei, Sosa explicó que esta situación perjudica directamente a los proveedores, tanto de materia prima como de telas e insumos, debido a la constante variación del dólar y a la entrada de productos importados.

Señaló también que esta situación genera incertidumbre en el sector, ya sean de “la tejeduría, la teñiduría y la hilandería, en el sentido de no saber qué hacer y porque no pueden entregar las telas y los productos en tiempo y forma”.

En este panorama, Sosa destacó las políticas del gobierno provincial: “Desde el punto de vista local, con el Estado presente, hemos seguido siempre en forma continua”. Y enfatizó: “Como dice el gobernador Gildo Insfrán, vamos un poco más lento, pero seguimos haciendo”.

Formosa concientiza a alumnos en violencia de género

Formosa continúa el desarrollo de políticas de prevención de violencia de género en todo el territorio provincial. En esta oportunidad, los vecinos de El Colorado pudieron presenciar los distintos talleres dictados en el Hospital Dr. Santiago Opizzo Traverso.

Las actividades reunieron a más de 300 personas entre niños, adolescentes y adultos, y se desarrollaron en el Instituto Adventista de la localidad. Las charlas se dictaron en los turnos mañana y tarde, y convocaron a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, además de padres, madres, docentes y directivos.

Los encuentros estuvieron a cargo de psicólogos y trabajadores sociales del hospital, con la colaboración de una coach ontológica, profesora del nivel inicial y capacitadora, quienes conformaron un equipo interdisciplinario dedicado a promover el diálogo, el intercambio y la reflexión.