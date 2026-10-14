La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los valores del Plan de los Mil Días para octubre, con un incremento del 1,66% aplicado a través de la Resolución 283/2026. La medida alcanza a las familias cubiertas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

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El esquema incluye pagos extraordinarios por nacimiento y adopción, asistencia alimentaria mensual y una asignación destinada a acompañar los controles de salud durante la primera infancia. En la Patagonia, además, rige un diferencial que eleva los importes de determinados beneficios para las familias que viven en esa región.

Plan Mil Días de ANSES: ¿Cuánto se cobra por nacimiento y adopción?

Entre las prestaciones previstas, la asignación por nacimiento alcanza los $91.273 en octubre. El monto se determina según el valor vigente en el mes en que ocurrió el parto. Para solicitarlo, es necesario haber cobrado la AUH o la AUE en esa fecha y presentar el trámite desde los 60 días posteriores al nacimiento, con un plazo máximo de dos años.

En el caso de la adopción, el importe asciende a $545.685. Este pago corresponde a las familias que cuentan con una sentencia judicial firme de adopción dictada durante octubre. La gestión puede iniciarse una vez transcurridos dos meses desde la resolución judicial y debe realizarse dentro de los 24 meses establecidos.

Estos pagos también contemplan a trabajadores informales y personal de casas particulares. Para acceder, las familias deben cargar la documentación correspondiente, como el acta de nacimiento o la sentencia judicial, en los sistemas oficiales.

Complemento Leche: el monto mensual para embarazadas y niños

El Plan Mil Días también incorpora asistencia nutricional para acompañar a las familias durante el embarazo y los primeros años de vida. En octubre, el Complemento Leche se ubica en $59.063 mensuales por cada niño de hasta tres años o por embarazo en curso.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH. Por eso, no hace falta solicitar un turno ni concurrir presencialmente a una oficina de ANSES para recibir este beneficio.

A su vez, el complemento es compatible con la Tarjeta Alimentar, cuyos valores permanecen sin cambios. El importe es de $72.250 para un menor, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más menores a cargo.

Asignación por Cuidados de Salud Integral: los valores en la Patagonia

La Asignación por Cuidados de Salud Integral está destinada a acompañar las necesidades sanitarias de los niños de hasta tres años. Para octubre de 2026, su valor de referencia se fijó en $156.588 para la zona general y $203.565 para la Zona 1, que incluye a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Patagones.

En el caso de hijos con discapacidad, los importes de referencia ascienden a $509.863 en la zona general y $662.822 en la Patagonia. Estos valores responden al esquema diferencial previsto para esa región.

En la Patagonia, la asignación por cuidados llega a $203.565 por niño.

Sin embargo, cabe mencionar que la actualización de octubre no significa que el beneficio se cobre nuevamente ese mes. La asignación se liquida una sola vez por año calendario, después de acreditar los controles médicos correspondientes.

¿Qué tener en cuenta para cobrar los beneficios?

Antes de iniciar una gestión, conviene identificar qué prestación corresponde a cada situación familiar. Los pagos por nacimiento y adopción tienen requisitos y plazos propios, mientras que el Complemento Leche se acredita mensualmente de forma automática.

Por su parte, la Asignación por Cuidados de Salud Integral requiere certificar los controles médicos y tiene una liquidación anual.