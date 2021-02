Este martes, a través de un Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió un comunicado anunciando la prohibición de la comercialización y uso de una marca de alcohol en gel y de un arroz para celíacos.

De acuerdo a la Disposición 1040/2021, la ANMAT determinó que el "Alcohol en gel - desinfectante para manos - sanitizante antibacterial instantáneo- FSG", que fue publicitado en diferentes sitios web, se encuentra prohibido. Según indicaron, la firma F y S Group S.A está habilitada en la Municipalidad de General Rodríguez para la la "elaboración de aceites y tensioactivos (mezcla)", pero no cuenta con una inscripción para realizar alcohol etílico.

"Se verificó que no se hallaron productos cosméticos inscriptos ante la ANMAT que respondieran a dichos datos identificatorios ni establecimientos habilitados para el rubro cosméticos bajo las razones sociales FSG S.A. y Sky Leather Group S.A.; resultando por tanto no veraces los datos legales obrantes en el rotulado", aseguraron en el Boletín Oficial. Asimismo, advirtieron: "No se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia".

Además, el organismo señaló que, teniendo en cuenta los tiempos que transcurren, las empresas deben ser más responsables a la hora de elaborar productos: "En atención a la situación sanitaria mundial debido a la pandemia producida por la Covid 19, los organismos sanitarios deben velar por la fidelidad de los productos que se comercializan dada la importancia que, en este contexto, los productos para la higiene y sanitización de manos representan a nivel sanitario".

Por otra parte, la ANMAT también prohibió la venta y consumo del "arroz largo fino calidad 0000", de la marca Tío Quico, que figura con el logo "Alimento libre de Gluten". De acuerdo a la Disposición 1034/2021, no está habilitado como tal, por lo que fueron determinantes: "Es un producto falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal".

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos (ICAB) fue el que encendió las alarmas asegurando que la marca "no cumple con la normativa alimentaria vigente". Además, la mencionada entidad le consultó a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria de la Provincia de Santa Fe (ASSAI) si la firma Molino Arrocero Los Cerrillos S.A contaba con las habilitaciones necesarias.

¿El resultado? Un informe determinó que "el producto no se encuentra autorizado como libre de gluten y que el domicilio de la razón social y período de aptitud del producto no coincide con lo declarado en dicha Agencia".