Anmat prohibió la venta de purificadores de agua que ponen en riesgo la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) determinó la prohibición de la comercialización y uso de aparatos purificadores de agua de red domiciliaria y sus filtros correspondientes de la marca Pury Water. El organismo advirtió que no se puede garantizar la calidad, seguridad ni eficacia de estos productos.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial bajo la Disposición 6982/2025 de Anmat que detalló que la resolución se originó luego de una denuncia que alertó sobre la venta, a través de plataformas digitales y de la página web de la marca de purificadores de agua, cartuchos, filtros y dispensadores de la marca Pury Water que no contaban con registro legal.

Purificadores de agua truchos

La investigación del organismo detectó que los productos eran ofrecidos en páginas de e-commerce bajo distintas presentaciones, como equipos de filtración bajo mesada con canilla pulsador, filtros de carbón activado de diferentes orígenes, carcasas plásticas y aparatos de ósmosis inversa. Sin embargo, ninguno de ellos tenía la habilitación sanitaria obligatoria para ser comercializado en Argentina.

Las inspecciones se llevaron a cabo en el comercio vinculado a la marca donde confirmaron la existencia de estos dispositivos. Asimismo, se detectaron facturas y documentación de importación a nombre de Julio Gastón Kolsky, apuntado como responsable de la empresa Pury 14 S.R.L., aunque los trámites de inscripción como importador habían caducado en 2023.

Prohibición del Anmat

Frente a esto, Anmat concluyó que no se podía determinar la trazabilidad de los productos por lo tanto saber el origen y calidad de los productos por lo que procedió a prohibir la elaboración, importación, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes y modelos de purificadores y repuestos de Pury Water que no se encuentren debidamente registrados. El organismo fundamentó su decisión en la necesidad de resguardar a los usuarios de artículos de los que se desconocen las condiciones de los dispositivos y la empresa responsable de su importación.

Recientemente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la Disposición 6781/2025, publicada en el Boletín Oficial, en la que prohíbe la comercialización y uso de aparatos purificadores de agua de red domiciliaria y sus filtros correspondientes. La medida alcanza a todos los lotes de las marcas Gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa Home, Pentair, Osvan y Electrolux, así como a cualquier producto de esta categoría que no cuente con rótulo identificatorio, hasta tanto sean debidamente registrados ante el organismo.

