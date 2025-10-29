Adiós riesgo de extinción: crece la población de yaguaretés en Corrientes y los avistajes son cada vez más usuales

Han pasado casi cinco años de las primeras liberaciones de yaguaretés (panthera onca). Los ejemplares habían sido capturados en el marco de un programa de conservación de la especie, con el objetivo de lograr que se reproduzcan. Esta especie, que fue declarada en peligro de extinción en el año 2004, registra cada vez más avistajes de ejemplares silvestres en los distintos portales de los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, como lo es el reciente registro en el Portal San Nicolás.

Pablo Cabrera, trabajador de la Fundación Rewilding Argentina, logró en las últimas semanas avistar un yaguareté el cual, según cree, se trata de un ejemplar nuevo, ya que no existían registros del mismo hasta el momento. El experto realizó este hallazgo desde una de las salidas de monitoreo de la fundación.

"El Parque Iberá en Corrientes se destaca por reunir las que se estima que son las mejores condiciones en toda América para restaurar una población desaparecida de esta especie. Esto se debe a la existencia de 1.300.000 hectáreas de tierras protegidas que albergan extensas áreas despobladas de personas y ganado, y que además cuentan con abundantes animales silvestres que pueden sustentar una población de yaguaretés a largo plazo", declara la Fundación Rewilding Argentina en su pagina web.

Al mismo tiempo, la fundación indica que los últimos avistamientos de ejemplares confirman que el gran humedal correntino avanza en la recuperación de su depredador tope, el cual vuelve a ocupar su rol esencial en el ecosistema después de más de 70 años de ausencia.

Mientras la población de esta especie crece, también aumentan las posibilidades de llevar a cabo un plan de turismo de naturaleza, el cual permita a las comunidades locales beneficiarse de la conservación y reconectarse con la vida silvestre que identificó históricamente a los Esteros del Iberá.

"Cada registro, cada huella y cada imagen son señales de un sueño cumplido: Iberá vuelve a tener yaguaretés libres", destaca y celebra la fundación Rewilding.

Principales amenazas para el yaguareté

El yaguareté fue declarado Monumento Nacional Natural en el año 2001 y por el peligro de que la especie desapareciera por completo, se llevó a cabo el Plan Nacional de Conservación del Yaguareté. Este tenía como principal objetivo unificar esfuerzos a nivel país para evitar la extinción de ésta especie felina.

Las principales causas del riesgo de extinción del yaguareté son: