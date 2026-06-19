Amplían la búsqueda de los 5 pescadores que desaparecieron el domingo

A casi 5 días de la desaparición de los cinco tripulantes de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, que zarparon el domingo desde la costanera de Hudson para realizar pesca deportiva en el Río de la Plata, los bomberos voluntarios de Ensenada se sumaron al operativo de gran escala que se despliega por aire, tierra y agua para localizarlos.

Los cinco navegantes buscados son los hermanos Carlos Alberto Kovach y Claudio Alejandro Kovach, oriundos de Berazategui y de 60 y 50 años, respectivamente; Damián Giubu, de 42 años; Diego Alejandro Boscardín, de 28, y Sebastián Romegialli, cuya edad no trascendió.

El rastrillaje abarca un área de 60 kilómetros por 15 kilómetros, que va desde Boca Cerrada hasta el Puerto. Allí las dotaciones de Ensenada recorren la costa mientras se coordina la búsqueda fluvial y aérea. Vale remarcar que el trabajo se realiza en conjunto con fuerzas Provinciales.

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Qué pasó el domingo

La última vez que se registró la embarcación fue entre las 6:00 y las 8:30 del domingo, cuando la embarcación deportiva partió desde el Camping Hudson. La alarma se activó a las 20:50 del mismo día, cuando familiares y personal notaron la ausencia del grupo y no había novedades.

Desde ese momento el operativo no se detuvo. Los primeros rastrillajes se centraron entre Hudson y Quilmes y luego se extendieron a las zonas de Ensenada, La Plata y Berisso. Hasta el momento no hay noticias de los tripulantes ni de la embarcación “Chamigo-Ho”. Las autoridades mantienen el alerta y solicitan a navegantes informar cualquier novedad al 911 o a Prefectura.

Según relatan distintas crónicas, la tripulación iba a pescar pejerreyes en la franja costera del Río de la Plata. Salieron desde el Camping Hudson entre las 6 y 8.30. Debían volver ese mismo día por la tarde, pero no lo hicieron, por lo que el personal del camping de donde partieron dio el alerta. Los cinco amigos eran pescadores experimentados y preparados en materia de navegación.

La tripulación tenía todos los elementos de seguridad reglamentarios para hacerlo: la lancha tenía chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF. En declaraciones a El Noticiero de Berazategui, Rodrigo Oviejo, hijastro de Claudio Kovach, dijo que “no eran para nada inexpertos, no es la primera vez que salen, lo hacen todos los fines de semana, la semana pasada vinieron acá“.

Y destacó que los hombres llevaban el equipo necesario para esa actividad. “Tienen todo su equipo de pesca tanto bengala, chaleco, todo”, dijo.

Por su parte, Ricardo Kovach -hermano de dos de los desaparecidos- comentó que era común que sus hermanos y sus amigos pasaran el día pescando, pero que por la tarde -antes de que caiga el sol- regresaban. Por eso, cuando se hizo de noche y los pescadores no volvieron, él y otro hermano “iniciamos la búsqueda”.