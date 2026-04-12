Una usuaria de X publicó esta semana un tuit que resonó fuerte. "Encontré un cuaderno que usé en 2022 cuando tuve que buscar alquiler. Estoy rota", escribió, y adjuntó dos fotos de las páginas donde había anotado, a mano, cada departamento que evaluaba junto con su precio. El cuaderno está fechado el 23 de febrero de 2022. El título de la página es simple y directo: "Alquiler Dptos". Lo que más sorprendió fue el, para la actualidad, ridículo precio de los alquileres de departamentos en Buenos Aires en medio de la crisis habitacional y el aumento indiscriminado de los alquileres.

Las páginas del cuaderno subido por la usuaria @gatitodecasa muestran una lista meticulosa de opciones que cualquiera que haya buscado departamento reconoce al instante: dirección, metros cuadrados, expensas, alquiler, número de contacto. La letra prolija de quien toma apuntes con cuidado porque necesita no perderse ningún detalle.

Los precios que registró, en pesos de febrero de 2022, son los que dejaron a miles de personas sin palabras:

Un departamento de 2 ambientes en la calle Pedro Goyena, 42 m², con lavadero y 2 aires acondicionados: alquiler $43.000, expensas $3.000. Un departamento de 2 ambientes en Riglos, 55 m²: alquiler $32.000, expensas $5.000. Un departamento de 2 ambientes en la calle Alberdi, 45 m², con balcón y lavadero: alquiler $37.000, expensas $6.800.

En la segunda página aparecen más opciones. Un departamento de 2 ambientes en la calle Neuquén, 47 m², con lavadero: alquiler $35.000, expensas $8.200. Un departamento de 3 ambientes en Lambaré, 58 m², primer piso: alquiler $45.000, expensas $6.000.

Por qué impacta tanto

Los números hablan solos. Un departamento de 2 ambientes en Buenos Aires costaba entre $32.000 y $43.000 por mes en febrero de 2022. Hoy, ese mismo departamento puede costar entre $500.000 y $800.000 mensuales dependiendo del barrio, una suba que multiplica por 15 o por 20 aquellos valores en apenas tres años.

El tuit se viralizó porque condensa en dos fotos de cuaderno escolar lo que las estadísticas no siempre logran transmitir: la velocidad brutal con la que la inflación destruyó el poder adquisitivo de los argentinos. No hace falta un gráfico. Alcanza con ver la letra manuscrita de alguien que en 2022 consideraba viable alquilar un departamento por $35.000.

"Estoy rota", escribió la usuaria. Miles de personas que también guardaron sus propios cuadernos, o sus capturas de pantalla de Zonaprop, entendieron exactamente por qué.