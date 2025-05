Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza: hay alerta metereológica y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por lluvias, tormentas, nevadas y vientos para CABA, Buenos Aires y otras 11 provincias, donde este martes se registrarán fuertes precipitaciones y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Las últimas horas del lunes y el comienzo del martes estuvieron marcadas por tormentas fuertes en distintos puntos del país. Una de las provincias que más sufrió fue Santa Fe: el fuerte temporal dejó una persona fallecida, evacuados, inundaciones y las clases suspendidas en varias localidades.

La ciudad santafesina de Vera fue la más afectada, luego de que cayeran más de 400 milímetros de agua. En medio del temporal, personal policial se entrevistó con el vecino Miguel Ángel Biancucci, quien confirmó que su mamá, Olga Pintos, sufrió un infarto al ver como su casa se inundaba y falleció. Luego de la triste noticia, desde la Municipalidad informaron que ya se encuentra en la ciudad “personal de la Secretaría de Protección Civil de la Provincia colaborando con la junta local”.

La intendenta de Vera, Paula Mitre, señaló que, en solo seis horas, "se registraron aproximadamente 420 milímetros" y advirtió que "no hay infraestructura que aguante eso". “La comunidad de Vera tuvo su noche más triste en su historia. Una lluvia inédita para la cual la ciudad no estaba preparada. Creo que no hay ciudad que esté preparada para evacuar ese volumen de agua en tan poco tiempo”, contó Mitre en diálogo con LN+.

En Buenos Aires, una de las zonas afectadas es Pacheco, donde hay suma preocupación por el desbordamiento del arroyo Las Tunas, que debido al gran cauce de agua, arrastra los sedimentos y todo tipo de cosas que tapa los lugares donde puede correr el agua. En tanto, en San Fernando ya cayeron 80mm. "La gente siempre se inunda. A mis suegros les entró agua a la casa, pero ya la sacaron y están bien. A veces ni llueve tanto, pero siempre se inunda todo muy rápido", contó un vecino de la zona en declaraciones para C5N.

Dicha localidad amaneció con lluvia intensa, aunque, como llueve de forma intermitente, hay momentos en los que comienza a bajar. Los vecinos se quejan: "Todos los años es lo mismo, siempre se inunda igual. El agua entró a mi casa y nadie hace nada. Es imposible parar la fuerza del agua porque viene del arroyo. En cuanto a las obras nunca se dice qué falta porque nunca hacen nada".

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores hubo tormentas aisladas y se registró una mínima de 12°. Por la tarde, el cielo estará nublado y la máxima alcanzará los 18°. Las tormentas se disiparán por la noche, cuando se espera que el cielo se encuentre parcialmente nublado.

Granizo en Mendoza y alertas en otras provincias

Por otro lado, en Mendoza, más precisamente en Luján, Rivadavia y Maipú, cayó granizo por un periodo breve, pero intenso, cubriendo las calles de estas localidades.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, el pronóstico del SMN había anticipado precipitaciones aisladas y vientos leves provenientes del sur, pero la magnitud de las piedras superó las expectativas, dejando algunas calles cubiertas por una capa de varios centímetros de hielo y otras con un considerable caudal de agua.

Este cambio en el clima se debe al ingreso de un frente frío que trae consigo vientos y un descenso generalizado de las temperaturas, lo que podría intensificar las precipitaciones en los próximos días.

Además, la Dirección de Contingencias Climáticas pronosticó la posibilidad de nieve, aguanieve y lluvia en áreas montañosas como la Cordillera, Luján y el Valle de Uco. Estas condiciones podrían afectar tanto a los residentes como a las actividades económicas de la región, especialmente en sectores como la agricultura y el turismo, que dependen en gran medida del clima.

Las alertas amarillas por tormentas abarcan también a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Córdoba, San Luis y San Juan. En tanto, las alertas naranjas rigen en Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.