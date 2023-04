Alertas amarillas por tormentas en diez provincias: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que hay 10 provincias con alerta meteorológica por tormentas de variada intensidad con posible caída de granizo y vientos con ráfagas.

Las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y gran parte de Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta y Chaco se encontraban esta mañana bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que estarán acompañadas por "intensas ráfagas y ocasional caída de granizo", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

La alerta de nivel amarillo, que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", comprende a todo el territorio de Córdoba y Santiago del Estero, y la casi totalidad de Tucumán.

La advertencia también se extiende a la mayor parte de Santa Fe, con excepción de la porción noreste; al norte y centro de Entre Ríos; al norte de Chaco en las localidades de Bermejo, Matacos, Ramón Lista y el noroeste de Almirante Brown y de General Güemes; y una porción del centro de Salta en localidades como Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

En estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, los más altos especialmente en el norte argentino en donde pueden ser superados de manera puntual, informó el SMN. Además, se prevé que las tormentas estén acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Otras zonas bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, son el sur de Catamarca en la ciudad capital y localidades como Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto y Fray Mamerto Esquiú; el este de La Rioja en la ciudad capital, Arauco, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano y General Ocampo; y la mayor parte de San Luis, con excepción del sur de la provincia.

Para estas localidades, el SMN pronosticó valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, especialmente en las regiones de Tucumán y Catamarca.

Entre las recomendaciones para la población de estas zonas, el organismo meteorológico pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. También indicaron no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; y mantenerse informado por las autoridades.