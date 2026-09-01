Reconocido históricamente como uno de los estrategas militares más influyentes de la Antigüedad, Alejandro Magno consolidó un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India antes de cumplir los 33 años. Más allá de las tácticas bélicas, la trascendencia de sus conquistas se apoyó en una profunda capacidad de conducción que sintetizó en un aforismo atemporal: "No temo a un ejército de leones dirigido por una oveja; temo a un ejército de ovejas dirigido por un león".

{{{htmlAmp}}}

La sentencia prioriza la visión, el coraje y la coherencia de la cabeza del equipo por encima de la fuerza bruta o el número de integrantes, estableciendo un principio clave sobre cómo la conducción transforma el destino colectivo.

La premisa del rey macedonio sostiene que el éxito de un grupo depende, en gran medida, de la calidad de su conducción. Una formación integrada por combatientes valientes puede fracasar si carece de una guía capaz de inspirar, organizar y tomar decisiones acertadas en momentos críticos. Por el contrario, un conductor firme puede potenciar a un conjunto modesto hasta convertirlo en una fuerza capaz de sobreponerse a cualquier adversidad.

En la actualidad, este concepto conserva plena vigencia en disciplinas como la gestión empresarial, la política, la educación y el deporte:

Inspiración y confianza: Los especialistas en dirección de personal coinciden en que transmitir certidumbre e integridad resulta tan determinante como el talento técnico individual.

Cohesión de equipo: La capacidad de unificar criterios y sostener el compromiso común constituye la verdadera diferencia ante desafíos complejos.

El liderazgo eficaz no consiste únicamente en dar órdenes, sino en servir de ejemplo, generar confianza y sacar el máximo potencial de quienes forman parte del equipo.

La estatua de Alejandro Magno en la playa de Tesalónica.

Formación intelectual y cercanía con sus tropas

Nacido en el 356 a. C. y formado bajo la tutela directa del filósofo Aristóteles, Alejandro III de Macedonia asumió el trono en el 336 a. C. A lo largo de poco más de una década impulsó una campaña militar inédita que derrocó al Imperio persa y unificó territorios en tres continentes.

Las crónicas de la época destacan que su ascendiente sobre las tropas derivaba de una conducta directa: combatía en la primera línea junto a sus hombres, compartía los mismos riesgos en el campo de batalla y ejercía una empatía que afianzaba la moral del contingente, logrando victorias decisivas frente a fuerzas numéricamente superiores.

Más de dos milenios después de su fallecimiento, las palabras de Alejandro Magno continúan utilizándose como una de las mejores definiciones sobre el rol de la conducción. Su pensamiento recuerda que el triunfo colectivo no reside únicamente en los recursos disponibles, sino en la capacidad de quien encabeza la marcha para despertar determinación, lealtad y superación en cada uno de sus dirigidos.