Orgullo por el homenaje folklórico imperdible que repasa la vida del General San Martín

El sábado 22 de agosto a las 22, Casa Eviterna en Guaymallén será el escenario de un espectáculo único que combina música, historia y narración para rendir tributo al General José de San Martín. La propuesta forma parte del ciclo “Canciones con argumento”, que busca contar historias a través de la canción.

En esta edición especial, reconocidos artistas como Stella Torino, Lorena Miranda, Raúl Reynoso, Rubén Martínez y Gonzalo Palacios se unen para interpretar un repertorio folclórico que repasa cuatro episodios fundamentales de la vida del Libertador.

La elección de esta figura histórica responde a su profunda conexión con la identidad mendocina, además de conmemorar un nuevo aniversario de su fallecimiento y coincidir con la celebración del Día del Padre en la provincia.

La característica central de “Canciones con argumento” es ofrecer recitales con un hilo narrativo sólido, donde la música popular no solo entretiene, sino que también reconstruye personajes y acontecimientos con una nueva dimensión artística. Según explicaron sus organizadores, la idea es que cada presentación sea una experiencia distinta para el público, que se sumerja en la historia a través del folklore.

Stella Torino, Lorena Miranda, Raúl Reynoso, Rubén Martínez y Gonzalo Palacios se unen para rendir un homenaje folclórico al General José de San Martín.

Así, en este homenaje, el folklore se convierte en el vehículo para acercar la figura de San Martín desde una perspectiva original y emotiva, que invita a redescubrir su legado más allá de los libros. Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb para quienes quieran ser parte de esta celebración cultural que promete emocionar y educar al mismo tiempo.

Dónde queda Yapeyú: mapa y ubicación de la localidad donde nació San Martín

Cada 17 de agosto, Argentina conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, considerado el Padre de la Patria por su rol decisivo en la independencia de Argentina, Chile y Perú. En este marco, es habitual la curiosidad por su lugar de nacimiento: Yapeyú, una pequeña localidad que hoy es una referencia histórica y turística para quienes desean conocer los orígenes del prócer.

Yapeyú se encuentra en la provincia de Corrientes, en el noreste argentino, sobre la margen del río Uruguay. Se trata de una pequeña localidad perteneciente al departamento de San Martín, ubicada a varios kilómetros de la ciudad de Paso de los Libres, dentro de la región conocida históricamente como la zona de las misiones jesuíticas del noreste del país.

José Francisco de San Martín nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778, hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. En detalle, el origen del poblado se remonta al 4 de febrero de 1627, cuando fue fundado como misión jesuítica bajo la advocación de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, también conocida como Nuestra Señora de los Tres Reyes de Yapeyú. En ese entonces, la localidad estaba habitada mayoritariamente por comunidades guaraníes, cuya lengua se combinaba con el español en la vida cotidiana de la misión.