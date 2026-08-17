"Defender nuestra patria": Quintela conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Como cada 17 de agosto, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En este marco, el gobernador Ricardo Quintela dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde llamó a conmemorar la fecha y recordar el legado de José de San Martín.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el primer mandatario riojano publicó: "Hoy recordamos al General José de San Martín, un hombre que no se quedó mirando la historia sino que se animó a ser parte de ella. Con coraje, convicción y una enorme entrega, luchó por la independencia y por la soberanía del suelo argentino, y de Latinoamérica".

"Su ejemplo nos recuerda que amar a la Patria también es cuidarla y defenderlas de quienes atentan contra ella. Que su valentía siga inspirándonos. Que cada día, desde el lugar que nos toque, sepamos poner el corazón, defender nuestra Patria y mantener en alto la bandera que él ayudó a hacer libre", concluyó Quintela en su mensaje.

San Martín y la liberación de Argentina

José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, Argentina. Tras mudarse a España con su familia, se incorporó como cadete al Regimiento de Murcia en 1789, combatiendo en diversas acciones bélicas en Europa y África.

En 1811, San Martín dejó el ejército real y se trasladó a Buenos Aires, donde organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo. Su primera victoria en tierra americana fue en San Lorenzo en 1813, y luego asumió el mando del Ejército del Norte en 1814. Designado gobernador intendente de la Provincia de Cuyo en 1814, San Martín comenzó a organizar el Ejército de los Andes, entendiendo que la incipiente independencia de Argentina estaría en peligro mientras otras regiones vecinas permanecieran bajo control español.

La gesta de cruzar la cordillera de los Andes con el Ejército de los Andes es una de las hazañas militares más destacadas de la historia, y fue fundamental para la liberación de Chile y, posteriormente, Perú. Concluida la preparación del Ejército de los Andes, San Martín inició el cruce en 1817, venciendo en Chacabuco y luego en Maipú en 1818. La victoria de Maipú aseguró la independencia de Chile, pero más allá de eso tuvo una enorme importancia en todo el continente y especialmente en Argentina.

Si bien Argentina, o en ese momento las Provincias Unidas del Río de La Plata, se había independizado formalmente del reino español en 1810, lo cierto es que todavía no estaba asegurado el dominio territorial y los ejércitos realistas seguían presentes en distintas zonas. San Martín fue clave en asegurar ese dominio geográfico y consolidar la independencia del país a través de diferentes gestas.