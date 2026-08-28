Viktor Frankl, neurólogo: “No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona como saber que tiene una tarea en la vida”

El filósofo y psiquiatra austríaco fue el creador de la logoterapia.

Frente a escenarios de adversidad extrema, incertidumbre o crisis existencial, la capacidad de resistencia humana suele estar ligada a la presencia de un objetivo superior. Viktor Frankl, una de las mentes más lúcidas de la psiquiatría del siglo XX, sintetizó esta premisa en un principio fundamental: "No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para superar las dificultades externas o las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida".

La reflexión, desarrollada en el marco de sus estudios sobre la psicología humana, sostiene que cuando un individuo descubre una meta o una responsabilidad personal, adquiere la fortaleza necesaria para afrontar incluso los contextos más desfavorables.

Quién fue Viktor Frankl

Nacido en Viena en 1905 y fallecido en 1997, Viktor Frankl revolucionó el campo médico al fundar la logoterapia, conocida como la "tercera escuela vienesa de psicoterapia" (tras el psicoanálisis de Sigmund Freud y la psicología individual de Alfred Adler).

A diferencia de sus contemporáneos, quienes priorizaban la búsqueda del placer o el impulso de poder como ejes del comportamiento, Frankl demostró que la principal motivación humana es la voluntad de sentido.

Libertad interior: El psiquiatra sostenía que, aun cuando el entorno despoje a la persona de sus bienes o libertades físicas, siempre subsiste la libertad última de elegir la actitud frente al sufrimiento.

Resiliencia y responsabilidad: La experiencia de haber sobrevivido a los campos de concentración de Auschwitz y Dachau —donde perdió a su familia— reafirmó sus postulados teóricos: aquellos prisioneros que conservaban un propósito (un proyecto pendiente, un libro por escribir o el reencuentro con un ser querido) presentaban mayor fortaleza psicológica.

Viktor Frankl fue un conocido neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco.

Obras fundamentales: Su libro El hombre en busca de sentido, donde narra su vivencia en los campos de exterminio y sistematiza la logoterapia, continúa siendo una referencia clave para la psicología, la filosofía y la gestión de crisis personales y laborales.

A través de la logoterapia, Frankl situó la dimensión espiritual del ser humano en el centro de la práctica médica, promoviendo la responsabilidad personal ante la propia existencia.

Su rol en la ciencia y su vigencia actual

Además de su rigurosa producción científica, el neurólogo austríaco cultivó una intensa pasión por el montañismo y la escalada alpina, actividad que concebía como una metáfora del esfuerzo, la superación y el contacto directo con los límites individuales.

En la actualidad, las enseñanzas de Viktor Frankl mantienen plena vigencia no solo en los entornos clínicos, sino también en el ámbito organizacional, educativo y del desarrollo personal. Su figura trasciende como un símbolo de fortaleza ética y científica, recordando que la clave para atravesar las etapas más complejas reside en hallar una razón por la cual seguir adelante.