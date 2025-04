Establecé una meta de ahorro : decidí cuánto querés ahorrar ese mes. Es importante que sea una meta realista, no hace falta que sea un número enorme. Es mejor que sea un número realista y alcanzable para que no te frustres y abandones la técnica.

Clasificá tus gastos variables en 4 categorías: supervivencia (gastos en transporte, comida, limpieza, etc), opcionales (salidas, compras innecesarias, gustos, ropa, etc), culturales (cine, cursos, teatro, libros, museos, etc), extraordinarios (regalos para ocasiones especiales, arreglos, gastos médicos, remedios, etc).