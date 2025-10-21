Corte de agua programado: esta ciudad se quedará sin servicio durante todo el miércoles.

Los vecinos de Godoy Cruz deberán prepararse para pasar un día entero sin agua potable. La empresa AYSAM (Aguas y Saneamiento Mendoza) informó que este miércoles 22 de octubre se llevará a cabo un corte total del servicio en varios sectores del departamento debido a tareas de mantenimiento y renovación en la planta potabilizadora de Benegas.

Según detallaron las autoridades, los trabajos consisten en el recambio de bombas y la modernización de equipos esenciales para mejorar la presión y la calidad del suministro en toda la zona oeste del Gran Mendoza. Estas tareas requieren la detención completa del sistema, por lo que el servicio estará interrumpido desde las 8 hasta las 23 horas.

Los barrios y distritos afectados serán Benegas, San Francisco del Monte y Tortugas, aunque AYSAM advirtió que podría registrarse baja presión en otras áreas cercanas. Por este motivo, se solicita a los vecinos almacenar agua con anticipación, priorizar el consumo humano y evitar actividades que requieran gran cantidad de agua, como el riego, lavado de autos o el uso de lavarropas.

Por qué se dará este corte en el servicio

Este operativo forma parte de un plan integral de optimización de la red de agua potable, que busca reducir pérdidas, estabilizar la presión en horas de alta demanda y mejorar la distribución en los departamentos del Gran Mendoza. Además, AYSAM trabaja en la instalación de nuevos caudalímetros y cámaras de regulación, así como en la modernización de los acueductos provenientes de las plantas Luján I y Potrerillos.

La empresa recordó que, una vez finalizadas las obras, el servicio se restablecerá de manera paulatina y podría demorar algunas horas en normalizarse completamente. Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden comunicarse al 0800-444-1900 o consultar el sitio oficial de AYSAM para conocer las actualizaciones del operativo.