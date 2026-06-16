Agostina Vega: las pistas apuntan a un tercer lugar antes de que Barrelier lleve su cuerpo al campo

La investigación del caso Agostina Vega sumó nuevos elementos en las últimas horas. La Justicia de Córdoba sospecha que la adolescente de 14 años que fue encontrada asesinada el pasado 30 de mayo en la ciudad de Córdoba, fue trasladada a un tercer lugar, entre la vivienda de Claudio Barrelier y el descampado de Ampliación Ferreyra.

Ahora, mientras los peritajes continúan en análisis, los investigadores intentan establecer si el cuerpo de la menor fue movido por distintos puntos de la ciudad antes de ser abandonado en el lugar donde finalmente fue hallado.

Según fuentes vinculadas a la causa, una de las hipótesis que se analizan sostiene que el asesinato pudo haberse producido en la vivienda de Barrelier, pero los indicios recolectados hasta el momento apuntan a que el posterior desmembramiento del cuerpo no habría ocurrido en ese lugar.

Las manchas de sangre detectadas en la propiedad no serían compatibles con la magnitud de un procedimiento de esas características, dicen las fuentes, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que el cuerpo haya sido trasladado posteriormente a otro sitio.

Nuevas pistas en el caso

En ese contexto, la investigación apunta ahora hacia la zona de Villa Los Galpones, donde podría haberse continuado con el plan criminal antes de que los restos fueran finalmente descartados.

En la misma línea surgió, en las últimas horas, la figura de un hombre conocido por el apodo de "El doctor" o "El cirujano", quien tendría vínculos con el principal sospechoso de la causa. Los investigadores intentan determinar cuál habría sido su participación y si efectivamente mantuvo algún grado de intervención en los hechos posteriores al crimen.

Sin hipótesis claras

A pesar de que en las últimas horas se habló de un posible caso vinculado al narcotráfico, desde la investigación remarcan que todas estas líneas continúan en etapa de análisis y que todavía no existen conclusiones definitivas que arrojen con certeza qué pasó con Agostina Vega, como tampoco datos sobre la secuencia de los hechos ni la eventual participación de otras personas.

El abogado Carlos Nayi, representante de los abuelos maternos de Agostina, aseguró que la principal línea investigativa apunta a que la adolescente fue asesinada para ocultar otro delito previo. Se trata de la figura del “criminis causa”, que se traduce como homicidio para lograr la impunidad. “La lógica del delincuente indica que no puede dejar en vida a la persona que ha depredado”, explicó el letrado.

Fuentes judiciales desmintieron que el fiscal Garzón esté trabajando sobre esa hipótesis de manera excluyente, pero admitieron que se analiza junto a otras líneas. La teoría de los vínculos con el narcotráfico pierden fuerza, según Nayi.

Mientras tanto, la Justicia avanza en la recolección de pruebas y en la realización de pericias complementarias, ya que el objetivo principal sigue siendo reconstruir con precisión qué ocurrió con Agostina Vega y determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados.