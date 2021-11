Todas las denuncias a Juan Darthés, a días del juicio oral por violación que inició Thelma Fardín

Desde el colectivo de Actrices Argentinas difundieron un video repasando los distintos testimonios que sufrieron acoso o abuso por parte del actor. El juicio por el caso de Thelma Fardin será el martes 30 de noviembre.

A días del juicio contra Juan Darhés por la denuncia de Thelma Fardin, quien lo acusa de violación cuando ella tenía 16 años y él 45 durante una gira por Nicaragua con la serie juvenil "Patito Feo", el colectivo de Actrices Argentinas publicó un video recordando a todas las mujeres que contaron distintas situaciones de acoso y abuso que vivieron por parte del actor.

En el video difundido por el colectivo de Actrices Argentinas se pueden escuchar los testimonios de distintas actrices o personalidades de la farándula como Calu Rivero, Anita Co, Natalia Junto, Virginia Gallardo; también sumaron su apoyo Griselda Siciliani y Romina Gaetani. Todas juntas convocaron al acompañamiento a Fardin en el día del juicio que se realizará el 30 de noviembre. "Justicia para Thelma y para todas las personas víctimas de abuso sexual", expresaron.

El video completo de Actrices Argentinas

Desde el colectivo de Actrices Argentinas citaron a acompañar a Thelma Fardin en el juicio contra Darthés el próximo martes 30 de noviembre a las 13hs en la UFEM (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667 CABA).

Calu Rivero

Calu Rivero inició una demanda en 2018 contra Juan Darthés y aseguró que había sufrido acoso por parte de él durante las grabaciones de la tira Dulce amor.

“Este tipo estaba abusando de su poder, estaba modificando las escenas para tocarme y besarme más, de una manera horrible. Me sorprendió porque la cámara estaba grabando y todos estaban ahí, el director, todos y nadie hizo nada”, contó la actriz.

Luego reveló la charla que mantuvo con Darthés para comunicarle que se sentía incómoda por sus actitudes: “Lo hice a través de las redes porque no tenía su teléfono y nunca quiso hablar de otra manera que actuando. Recuerdo haberle mandado un mensaje en Twitter diciendo ‘esto es todo, no puedo, necesito que cambies y entiendas’ y me dijo: ‘Ok, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa’”.

En el marco de la demanda de Darthés contra Rivero, la actriz y modelo anunció a través de su letrada una modificación en su estrategia jurídica. "Queremos instalar y modificar la historia para que ningún abusador pueda tener derecho a daños y perjuicio", sostuvo el mes pasado la abogada Hermida Leyenda.

Anita Co

Anita Co escribió una extensa carta en la que relata el mal momento que le tocó vivir con el actor, mientras ambos participaban de "Gasoleros". "Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo", relató la actriz.

Darthés utilizó dos estrategias legales: a Anita Co la denunció penalmente, la querelló por injurias, y a Calu Rivero la demandó ante el Juzgado Civil N. 39 por daños y perjuicios.

Natalia Junco

Natalia Junco había compartido una grabación con él en "Se dice amor" en 2005. Salió a dar su testimonio a los medios después de la denuncia de Anita Co.

"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur y me dice 'y cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", había contado la actriz cordobesa.

Acto seguido, Darthés decidió denunciarla por injurias pero Anita Co ganó el juicio y, según contó la abogada Hermida Leyenda, el actor prefirió abandonar la denuncia.

Adriana Varela

La cantante Adriana Varela contó que fue pareja de Juan Darthés cuando era joven: aseguró que "la cosa terminó mal" y que vivió situaciones de violencia con el actor. "Sí, fui pareja, pero no vine a hablar de eso. Terminó mal. Lo conocí hace veintipico de años, pero terminó mal, definitivamente, y no lo vi más", afirmó Varela.

Caso Thelma Fardin: llega el día del juicio

Después de más de dos años, Juan Darthés será juzgado por el caso que denunció Thelma Fardín en 2018. El delito por el que se lo acusa a Darthés es "estupro calificado con lesión corporal grave".

La audiencia será realizada el martes próximo en forma virtual, sin necesidad de que el acusado esté presente en los tribunales penales de San Pablo. Están citados 11 testigos y todas las partes intervinientes, incluido el acusado, participarán de forma remota. Las actrices argentinas Calu "Dignity" Rivero y Anita Co son dos de los once testigos que declararán en el juicio.

Se trata de un caso de extrema complejidad jurídica ya que el acusado tiene nacionalidad brasileña, la denunciante, la actriz Thelma Fardin, es argentina y el delito del que se lo acusa fue cometido en Nicaragua. El juez federal en lo criminal Alí Mazloum deberá decidir sobre este caso inédito en la Justicia de Brasil.

Desde 2019, tras la denuncia de Fardin, Darthés vive en Brasil y tiene un pedido de detención en las alertas rojas de Interpol. Como es brasileño, puede circular libre con su familia en ese país, pero si cruza una frontera puede ser detenido.