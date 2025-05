Las rutas de la provincia de Córdoba fueron lugar de nuevas tragedias viales. La paralización de la obra pública por disposición del presidente Javier Milei afecta al territorio que gobierna Martín Llaryora y las víctimas fatales en accidentes siguen creciendo: en 48 horas, tres personas perdieron la vida en diferentes colisiones.

El primer hecho se registró en la madrugada del sábado en la localidad de Porteña, en el departamento de San Justo, al noreste de la provincia. Allí, un joven de 25 años que circulaba a bordo de una motocicleta Honda XR de 250 cc murió tras ser embestido por un automóvil Volkswagen Gol.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 6. Al momento del accidente, la calzada presentaba condiciones de niebla, aunque el tránsito era normal.

En tanto, el segundo choque fatal se produjo en la localidad de General Levalle, en el departamento Roque Sáenz Peña. El suceso ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional N.º 7 y la Ruta Provincial N.º 10.

En dicho lugar, un hombre de 31 años perdió la vida tras impactar su camioneta Toyota Hilux contra un camión Scania que manejaba otro individuo de 33 años. El impacto fue de tal magnitud que la víctima murió en el acto. Personal de emergencias constató su deceso en el lugar.

Durante el acto de presentación de la licitación para finalizar la autopista de la Ruta Nacional N.º 19, el gobernador Llaryora apuntó contra el presidente Milei por los accidentes viales y las muertes que se producen como consecuencia del nulo mantenimiento de las rutas. "Hoy estamos aquí todos juntos, en un día histórico para Córdoba, Santa Fe y el Mercosur; con la única intención de salvar vidas y generar progreso; de convertir la ruta de la muerte por la falta de infraestructura, en la ruta de la vida del progreso", afirmó.

"Este modelo nos lleva al progreso y a una distinción clara entre los dos modelos que hace años la Argentina discute, y que Juan Schiaretti lo conceptualiza con tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No estamos en los polos. El mercado no va a resolver las cosas donde no haya un negocio", agregó.

Accidente fatal en Córdoba: un joven murió tras chocar contra un camión

El último accidente fatal sucedió durante la madrugada de este domingo, cuando un joven de 28 años falleció tras chocar el automóvil que conducía contra un camión en la ruta provincial 2, a la altura del kilómetro 176, cerca de Chilibroste, en el departamento Unión.

Según informaron fuentes policiales a medios locales, un servicio de emergencias llegó al lugar del accidente, donde constató el deceso del joven, quien se trasladaba a bordo de un Volkswagen Gol. Las causas del siniestro vial todavía se encuentran bajo investigación.

El camión involucrado en el choque es un Iveco, que era conducido por un hombre de 63 años. Tras el impacto, este último fue trasladado al dispensario local para recibir asistencia médica.

Las autoridades realizan las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del trágico suceso. La ruta permaneció parcialmente interrumpida mientras se llevaban a cabo las tareas de rescate y remoción de los vehículos.