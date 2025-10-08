Accidente en Ruta 11: murió un nene de 2 años y el auto quedó partido a la mitad

Un niño de dos años murió esta mañana como consecuencia de un violento accidente en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 503, en la zona límite entre Mar del Plata y Mar Chiquita. El vehículo en el que viajaba, un Ford Ka conducido por su madre, impactó contra una columna de alumbrado y quedó partido por la mitad. Por su parte, la mujer de 32 años fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado delicado; mientras que su hijo falleció en el acto, según confirmaron fuentes policiales.

"Personal de la Estación de Policía Comunal Santa Clara del Mar intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Ruta 11 y Ejército Argentino, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Al arribo del móvil policial, se constató que un vehículo Ford Ka, conducido por L. F., había protagonizado el siniestro", detallaron fuentes oficiales que explicaron que "en el lugar se hallaba el menor (2 años), quien fue asistido por personal del móvil sanitario N°16, aunque lamentablemente ya no presentaba signos vitales. La médica Dra. Pacheco confirmó el deceso en el sitio".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El siniestro ocurrió en una zona cercana al Grupo de Artillería Antiaérea (GADA) 601. A pesar de que las condiciones de visibilidad eran buenas, se investigan las causas por las cuales el vehículo se despistó y colisionó de forma tan violenta. En el lugar trabajaron ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, personal de Bomberos, Rescate y Policía. En tanto, El tránsito en la Ruta 11 permanece cortado en sentido hacia Mar del Plata, con un contracarril habilitado para desviar la circulación vehicular.

EL VIDEO DEL ACCIDENTE FATAL EN RUTA 11

Se dio intervención a la UFI N°11 de Delitos Culposos, que dispuso la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del hecho. En tanto, la causa quedo bajo la carátula de Lesiones culposas (muerte por accidente de tránsito), según detallaron.