Intentó atropellar a policías durante una persecución: choque y un detenido en la autopista Cámpora

Intentó atropellar a policías en una persecución: choque y un detenido en la autopista

Un hombre fue detenido tras protagonizar una peligrosa persecución en la autopista Cámpora, donde intentó atropellar a efectivos policiales que lo interceptaban. El sospechoso conducía una camioneta robada con patente apócrifa y terminó chocando contra un camión.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 en la intersección de Cámpora y Dellepiane, cuando agentes de la División Sustracción de Automotores y Autopartes detectaron una Toyota Hilux con irregularidades. Al intentar identificar al conductor sobre la avenida 27 de Febrero, este desoyó la voz de alto e inició una fuga a alta velocidad por la autopista.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante el operativo cerrojo, el sospechoso realizó una maniobra deliberada para embestir a los oficiales que intentaban detenerlo. “Intentó atropellar a los efectivos en plena autopista”, confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas. Ante el riesgo inminente, los agentes efectuaron disparos contra el vehículo, que finalmente colisionó con un camión Mercedes Benz.

Cómo comenzó la persecución

El conductor fue reducido en el lugar y trasladado por el SAME al Hospital Grierson con traumatismo de tórax. Al verificar los datos del rodado, se constató que la camioneta tenía una patente falsa y que, por número de chasis, correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús, ocurrido ese mismo día por la tarde.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el intento de agresión contra los efectivos y el origen del vehículo robado.

Impactante persecución en Flores: un hombre con una escopeta fue detenido luego de dispararle a efectivos

Hace unos meses, un hombre armado con una escopeta exhibió el arma en una discusión de tránsito y, cuando efectivos policiales lo intentaron detener, se dio a la fuga, chocó a una joven menor de edad y comenzó a disparale a miembros de la Policía de la Ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el acusado de 46 años tuvo una discusión con un automovilista en la intersección de Yerbal y Helguera, en el barrio porteño de Flores. Durante la disputa, el imputado exhibió un arma larga. Ante esta situación, personal de la Comisaría Vecinal 7C intentó identificarlo y el involucrado se dio a la fuga en una camioneta Fiat Toro.

Posteriormente, el implicado fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad tras una persecución, pero el hombre intentó darse a la fuga y efectuó disparos contra los agentes, quienes a bordo del patrullero tuvieron que retroceder para protegerse de los disparos.

Durante el escape, chocó en Avenida Rivadavia y José Martí a una menor de 15 años, quien fue asistida y trasladada por el SAME sin riesgo de vida al Hospital Piñero.

Los uniformados finalmente detuvieron al sujeto en el cruce de las Avenidas Mariano Acosta y Eva Perón, en Parque Avellaneda, tras embestirlo con el patrullero. De acuerdo al reporte policial, uno de los efectivos resultó herido en una pierna. Entre sus pertenencias, el detenido tenía una escopeta, la cual fue incautada por disposición del magistrado interventor.