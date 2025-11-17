Secuestro y violación en La Plata: las pruebas que llevaron a la detención del sargento acusado

El pasado miércoles una joven de 25 años fue asaltada y abusada sexualmente en el Parque Pereyra Iraola y esta mañana la Policía Bonaerense logró encontrar y detener al violador que se había fugado con el automóvil de la víctima: se trata de un sargento de la misma fuerza.

El sujeto fue identificado como J.A.P, de 32 años, y fue arrestado gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad y al recorrido que realizó en un vehículo robado, un Volkswagen Gol Trend.

Los encargados de realizar la detención del abusador fueron los efectivos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de Florencio Varela.

Lo ubicaron no solo por las imágenes de las cámaras, también por las declaraciones de los testigos. De esta manera, pudieron determinar -a través del reconocimiento facial- que el individuo era policía y que se desempeñaba en la Policía Bonaerense como sargento.

Con la identidad ya resuelta, pudieron también encontrar su domicilio, ubicado en la localidad de Ingeniero Allan, al sur del municipio de Florencio Varela. Los efectivos se dirigieron a ese lugar y, en un operativo de vigilancia, lo vieron subirse a un automóvil Nissan March con "Pedido de Secuestro Activo". A los pocos minutos, los agentes bajaron de sus vehículos, lo interceptaron y se lo llevaron detenido a la comisaría.

Ahora, la causa está a cargo de la Unidad Fiscal (UFI) N° 11, cuyo titular es el Álvaro Garganta, y el Juzgado de Garantías N°5. El sargento acusado de los delitos de "robo calificado de automotor, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual".

Cómo ocurrió el hecho

El miércoles 12 de noviembre por la tarde, una joven de 25 años salió de su trabajo en City Bell y se dirigió a su automóvil para volver a su domicilio. En ese momento, fue abordada por un hombre con un arma de fuego que la amenazó y la obligó a guardar silencio. Se subió al vehículo y manejó por 30 minutos aproximadamente hacia el Parque Pereyra Iraola.

Tras un intento de la joven de escapar, el sujeto abusó sexualmente de ella. Luego la dejó en una parada de colectivo y huyó con el vehículo. Allí la víctima recibió asistencia de un chofer de la línea 129 y de los pasajeros. Más tarde, finalmente, con la ayuda de sus familiares, logró hacer la denuncia.