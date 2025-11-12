Abusos en Ciudad Universitaria: detuvieron a un joven y le encontraron la réplica de una pistola

La Policía de la Ciudad detuvo a un joven acusado de abusar sexualmente a dos mujeres de 19 y 27 años en Ciudad Universitaria, donde funcionan las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Ingeniería (FIUBA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El hecho tuvo lugar este miércoles a primera hora dentro de las instalaciones del predio universitario. Luego de una llamada al 911 que alertaba sobre dos jóvenes que denunciaban haber sido abusadas sexualmente, efectivos de la Comisaría Vecinal 13B acudieron a Ciudad Universitaria cerca de las 11:30 de la mañana.

Una vez en la Universidad, los agentes le tomaron declaración a las víctimas que manifestaron haber sido manoseadas por el hombre, tanto en los pabellones como afuera del predio, por encima de la ropa.

De esta manera, los efectivos procedieron a la detención del individuo de 23 años. Asimismo, fuentes policiales indicaron que el joven no es alumno de la institución educativa. Al arrestarlo, además, pesquisaron todas sus pertenencias y encontraron la réplica de una pistola.

El caso está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, cuyo titular es el abogado Bignone, y la Secretaría N° 135 del Dr. Pedrozo, que decidieron detener al hombre e imputarlo por el delito de abuso sexual simple.

Un joven de 19 años engañó a tres chicas para filmarlas a escondidas

El hecho concretamente ocurrió el 23 de septiembre. Un joven de 19 años manipuló y engañó a una compañera de trabajo, de 20, y a dos estudiantes de 17 para que se inscribieran en un supuesto programa de Becas en el marco de la Fiesta Nacional del Estudiante, celebrado en San Salvador de Jujuy.

Experto en tecnología e informática, creó una página web, distintos flyers y documentación para que todo pareciera real. Así logró engañar a las jóvenes, quienes viajaron junto a él desde Santa Fe (su ciudad oriunda) hasta Jujuy en un micro de larga distancia. Las hospedó en un departamento que tenía una cámara espía dispuesta en la ducha para filmarlas en situaciones privadas.

Días después, una de las jóvenes empezó a sospechar del joven y rápidamente llamó a la policía. Los efectivos se lo llevaron detenido y le secuestraron celulares, computadoras, pendrives, una tablet y discos externos de memoria. En total, se encontraron 15 videos con 68 fotos de las víctimas que realizaron la denuncia, pero también de otras personas, además, de material de abuso sexual infantil.

Este martes el juez federal de Garantías N° 1 de Jujuy, Eduardo Hansen, lo imputó por los delitos de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil.