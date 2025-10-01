"Darle credibilidad a la pregunta que los atraviesa": así trabaja Abuelas de Plaza de Mayo para acompañar a posibles nietos de desaparecidos

Con motivo de los 48 años de lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, El Destape se suma a la campaña #SoyDeAbuelas para visibilizar la importancia de su trabajo. Una de las áreas que hacen posible la existencia de la fundación es Presentación Espontánea, donde se recibe y escucha, sin juzgar ni apurar procesos, a personas que creen poder ser nietos o nietas de personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar.

“Tenemos que escuchar entendiendo que esa persona por fin se animó a darle credibilidad a la pregunta que lo atraviesa”, expresa María Laura Rodríguez, que forma parte de dicha área.. Con esta premisa tan profunda como necesaria, se abre un espacio fundamental para quienes comienzan a transitar el camino de la búsqueda de su identidad. Escuchar sin apuro, sin juicio y con empatía es clave para acompañar a quienes, después de años de silencios o sospechas, se animan a preguntarse quiénes son realmente.

Esa contención no se limita solo a los casos de apropiación durante la dictadura. Desde Presentación Espontánea, Abuelas también capacita a organismos del Estado para que puedan replicar su experiencia y saber cómo recibir y contener a personas con dudas sobre su identidad, incluso si no se trata de hijos o hijas de desaparecidos: “Una persona que duda de su origen biológico tiene que ser acompañada y contenida en todas las instancias”, subraya Rodríguez.

Rumbo a un nuevo aniversario, y porque la lucha por la identidad continúa, esta alianza entre El Destape y Abuelas de Plaza de Mayo busca amplificar el mensaje y fortalecer los canales para que más personas se animen a dar el primer paso.

Podés dejar tu aporte para que esta lucha por identidad continúe. Hacé click y realizá tu donación