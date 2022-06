La Campaña se movilizará a la embajada de EE. UU. para repudiar el fallo contra el aborto

"Los pañuelos verdes continúan en lo alto, agitando la marea. Nuestra potencia está destinada a vencer", resaltaron en la antesala del "pañuelazo verde" convocado en el barrio de Palermo.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a la primera movilización en el país en repudio al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que derogó el derecho al aborto el viernes pasado. Los movimientos y colectivos feministas se concentrarán a las 16.30 en la puerta de La Rural, ubicada en el barrio porteño de Palermo, y desde allí marcharán a las puertas de la embajada de los Estados Unidos en Argentina para realizar un "pañuelazo verde".

El viernes pasado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia Roe v. Wade que desde 1973 garantizaba el derecho constitucional a las mujeres al aborto en ese país. "La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría, en la sentencia de la Corte, y agregó que el histórico fallo Roe v. Wade de 1973 debía ser "anulado".

La medida adoptada por la Corte Suprema dejó la potestad de la aplicación de regulaciones sobre el acceso al aborto en manos de cada estado, y 26 de los 50 ya aprobaron o aprobarán leyes que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que otros promulgaron medidas estrictas que regulan el procedimiento.

Dicho fallo estableció el derecho constitucional al aborto antes de la viabilidad fetal que, que según la mayoría de los expertos ocurre alrededor de las 23-24 semanas de embarazo, decisión que fue reafirmada en 1992 en el caso Planned Parenthood v. Casey.

Tras la derogación del viernes, la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Argentina expresó su repudio al "retroceso" de Estados Unidos en la materia y convocó a la marcha de esta tarde. "No daremos un paso atrás. Solidaridad con nuestrxs compañerxs y un llamado a los Estados a no violentar la autonomía de las personas gestantes. Sin derecho al aborto no hay igualdad, libertad ni democracia", advirtieron a través de sus redes sociales.

La organización subrayó que "los pañuelos verdes continúan en lo alto, agitando la marea. Nuestra potencia está destinada a vencer" y manifestaron sus "redes de solidaridad feminista con las y les compañeras/es activistas que están luchando frente a este golpe a los Derechos Humanos en los Estados Unidos y con todas las luchas que estamos dando a nivel regional y global por el derecho al aborto legal".

El mismo viernes del fallo se registraron concentraciones en Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles y Austin; aunque la mayor de las protestas se dio en Washington, justamente frente a la sede de la Corte. Mientras tanto, los estados de Missouri, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur -más conservadores- ya avanzaron sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Este cuadro parece poner al país frente a una nueva polarización en torno a un derecho que estuvo vigente por 50 años.

Con información de Télam