Cervecerías en Buenos Aires: cuáles son las que no te podés perder

¿Quién no disfruta de una buena cerveza fría en cualquier momento del día y mejor aún si es entre amigos? Muchas de las cervecerías en Buenos Aires son el boom y han sido coronadas como el mejor lugar para una cita, una reunión informal o hacer el after office.

Ahora bien, los bares cerveceros porteños se encuentran distribuidos por los barrios más tradicionales de la ciudad. En cada uno de ellos abunda una gran cantidad de estilos en canillas que ofrecen cerveza para todos los gustos.

Las ofertas son innumerables, cada uno de ellos con características y una propuesta de valor que los convierte en tendencia. A continuación, compartimos algunas de las mejores cervecerías mejor recomendadas y aquellas que, según los fanáticos cerveceros, no podés dejar de visitar.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cervecerías en Buenos Aires: un poco de historia

Buenos Aires cuenta con su propio circuito cervecero distribuido en los barrios más tradicionales de la ciudad. Al recorrer sus calles, sorprende la cantidad de bares cerveceros con variedad de propuestas gastronómicas de altísima calidad.

A continuación, vas a conocer las 35 cervecerías porteñas que son tendencia y que debés visitar, si eres amante de esta bebida.

1516 Cervecería

La impronta de este patio cervecero es el ambiente descontracturado y confortable, su fina selección de cervezas artesanales y la barra de tragos clásicos. Esto, junto a una variada cocina y un buen servicio de atención, brindan a los clientes una experiencia única.

1516 Cervecería abarca un target que prefiere estilos como IPA, Honey, Golden Ale y Red Ale. Además, se destacan cervezas artesanales como Ogham, Cheverry, Minga y Antares.

Ubicación: José A. Cabrera 5225, Palermo / Juncal 1293, Recoleta.

Instagram: @156cerveceria

Bierhof

Esta cervecería representa el concepto alemán de BierGarten adaptado a las necesidades de Buenos Aires. Desde que Bierhof abrió sus puertas en 2017 se destaca en 3 aspectos:

El patio al aire libre y calefaccionado durante los meses de frío.

La variada carta con opciones para todos los gustos.

Las cervezas de las reconocidas cervecerías Ströbel y Patagonia.

En cuanto a los estilos que se ofrecen, los más pedidos son las Session IPA, Golden y Scottish de Cervecería Ströbel. También las Bohemian Pilsner y Amber Lager de Cervecería Patagonia.

Ubicación: Nicaragua 4427, Palermo.

Instagram: @bierhofba

Baum

La cerveza Baum, fabricada en Mar del Plata, puede disfrutarse en Buenos Aires con estilos como Bruxelas (de estilo Belga) y la Atómica, para cerveceros experimentados. Además, ofrece cervezas de temporada y ediciones limitadas.

El toque mexicano, tanto en el ambiente y la decoración como en la gastronomía del lugar, permite disfrutar de una agradable experiencia. La carta es muy variada e incluye menús veganos o sin glúten.

Baum es una de las mejores opciones por la calidad de la cerveza, la comida y por la atención del personal. Tienen varios locales en el país, con fábrica en Mar del Plata. COMPARTIR:

COMPARTIR:

Ubicación: José A. Cabrera 4427, Palermo Soho / Av. Pedro Goyena 330, Caballito.

Instagram: @baumcaballito

Blest

El club cervecero Blest nació en Bariloche en 1989 y más tarde abrió su sucursal en Buenos Aires. El lugar es reconocido por su cámara frigorífica vidriada ubicada en el centro, con 120 barriles de 50 litros conectados a las ristras de canillas de las distintas barras del local.

En cuanto a la propuesta gastronómica, los diferentes estilos de cerveza se acompañan con una variada carta de hamburguesas, pizza al horno de barro, tapas, snacks, langostinos y más.

Ubicación: Gorriti al 4800

Instagram: @blestpalermo

Brew Republic

Brew Republic rompe lo tradicional de otras cervecerías con una propuesta innovadora que ofrece el ambiente chill ideal para disfrutar en pareja o con amigos.

Garantiza una variedad de 30 canillas de cervezas artesanales de producción propia y de reconocidos productores argentinos.

Los estilos más pedidos son NEIPA, American IPA, APA, American IPA y Dry Stout. que puede acompañarse con una amplia opción gastronómica.

Ubicación: Vicente López 2233, Recoleta.

Instagram: @brew.republic

Boca a Boca

También conocida como BAB, este lugar hace culto a la cerveza. Con un acceso trendy y trash como antesala, guarda una terraza como verdadero tesoro urbano por su increíble vista.

Ofrece un innovador concepto cosmopolita, DJs y una selección de las mejores cervezas artesanales del país. Los estilos más pedidos son una versión americana de la tradicional IPA inglesa, Honey, GOLDEN, SCOTISH y la APA.

En cuanto al menú, es clásico americano: hamburguesas, papas con cheddar, pizza, pollo frito, entre otras muchas opciones.

Ubicación: Junin 1763, Recoleta.

Instagram: @babcerveceria

Bodega de Cervezas

Esta cervecería exhibe en promedio más de 180 etiquetas. Algunas van rotando semana a semana entre las principales cervecerías artesanales del país y las mejores cervezas importadas.

Bodega de Cervezas ofrece cervezas artesanales argentinas como Blest, Viejo Múnich, Antares, Berlina y también aquellas más populares en diferentes países como Baltika de Rusia.

La propuesta de este espacio es dar una nueva vidriera al mundo cervecero artesanal argentino junto a marcas de cervecerías extranjeras.

Ubicación: Costa Rica 5654, Palermo

Instagram: @bodegadecervezas

Bucaré Cervecería

Este bar, cuyo nombre hace referencia al ceibo —flor nacional— abrió sus puertas en 2016, poco después de que sus dueños comenzaron a elaborar cerveza en el patio de una antigua casa de Olivos. 4 años después, ya habían desarrollado más de 30 estilos de cerveza.

En Bucaré Cervecería hay 10 estilos de cerveza con nombres de árboles autóctonos, que responden a las características de cada uno de ellos:

Ambay (Blonde),

Alnus (APA),

Mistol (Honey),

Luma (Irish Red),

Tarumá (IPA) y

Timbó (Nitro Porter)

Los cuatro restantes rotan para acompañar las estaciones del año y la búsqueda de nuevos sabores.

A estas canillas se suman dos ediciones limitadas en botella de una Belgian Dark Strong Ale y una English Strong Ale con 13 y 14 meses de guarda, respectivamente. Además, el menú ofrece sándwiches, pizzas, empanadas, bruschettas, picadas, tartas y más.

Ubicación: Av. Gral. José de San Martín 2800, Florida.

Instagram: @bucarecerveceria

Buena Birra Social Club

En sus comienzos, Buena Birra Social Club fue un lugar de encuentro entre amigos que compartían la cerveza hecha en casa. Hoy es una hermosa cervecería con tres patios, dos salones y una barra de 16 canillas de cervezas propias.

Su top 5 de estilos está conformado por IPA, Neipa, Mosaic, Ekuanot y Stout Nitro.

También es posible deleitarse con tostados como café y chocolate aportados, Weizen de trigo y Hellestauer Dorada Lager.

Ubicación: Zapiola 1353, Colegiales.

Instagram: @buenabirra

Fábrica y ventas a bares: @buenabirrafactory

Butan

Esta cervecería abrió en 2017 donde antiguamente había una pizzería, y de la que han mantenido el horno a leña. De allí que todos los platos de la carta tengan algún proceso dentro de ese horno.

La idea con este bar fue salir de la estética clásica de cervecería, sin dejar de lado un carácter nocturno y de bar. En Butan trabajan con las mejores cervecerías: Minga, Darwin y Bierhaus y los estilos más pedidos son Apa, New English Ipa, Honey, Altbier y Scotch.

En cuanto al nombre, se llamó Butan en relación al país que prioriza el índice de felicidad por sobre otros. Además, la carta se inspira en Medio Oriente y acompaña a las ocho canillas que van rotando.

Ubicación: Mendoza 5207, Villa Urquiza.

Instagram: @butanbar

Buller

En 1999 tres generaciones de socios se reunieron con la idea de producir y vender cerveza artesanal en un mismo lugar. Con capacitaciones con Brewmaster (Estados Unidos) para formar a los propios maestros cerveceros, nace Buller.

En este lugar, se pueden saborear cervezas como Honey, IPA, la clásica Golden, Amber, Hefeweizen y Stout. Para maridar las cervezas la cocina ofrece una variedad de hamburguesas XL ahumadas.

Ubicación: Aguirre 700, Villa Crespo / Junín 1747, Recoleta / Congreso 2492, Belgrano

Instagram: @bullerbrewingco

Cervecería Alvarez

Cervecería 123 de Caballito es ahora Cervecería Álvarez. Todas las semanas rotan exclusivamente en sus 20 canillas las cervezas más premiadas y elogiadas del mundo cervecero nacional. Pioneros en el trabajo con cervezas artesanales, están en el mercado desde 2013.

Las mejores son Itzel, Santina, Prinston, Sir Hopper. También, ofrece una variada carta con tapas, papas, ensaladas, hamburguesas, pizzas y milanesas en un ambiente cálido y agradable.

Ubicación: Av. Pedro Goyena 199, Caballito.

Instagram: @alvarezcerveceria

Cervecería Bunker

La apertura de Cervecería Bunker, en mayo de 2018, sumó a la propuesta porteña un amplio bar con un ambiente hermoso y cálido. Un bar de techos altos y paredes de ladrillo visto, cuenta con un salón principal de gran tamaño y una galería techada, con mesas y barriles ubicados en la vereda.

Es el lugar ideal para grupos de amigos y cualquier tipo de eventos. Los días jueves se lleva a cabo el live session: una sesión musical en formato acústico al que asisten distintos músicos instagramers.

Entre más de 12 estilos de cerveza, las favoritas de los visitantes son IPA, Honey, Amber Laguer, Golden, Weisse y Red Ale. Hay una gran variedad de comida rápida: se sirven pizzas a la piedra, nachos con guacamole, papas fritas con cheddar y bacon, hamburguesas caseras y más.

Ubicación: Mario Bravo 1233, Palermo.

Instagram: @bunkerbeers

Cervecería Charlone

En una clásica casa de más de 100 años, la Cervecería Charlone buscó preservar los detalles más hermosos de la construcción: pisos de mosaico, madera y el patio interno cubierto de hermosas enredaderas.

Todo esto acompañado por un servicio a la carta y una atención personalizada. El menú ofrece una variedad de platos deliciosos pensados para maridar cervezas. Además, se destaca por su opciones veggies.

Dinámica y novedosa, la cervecería ofrece 3 estilos artesanales de forma permanente: Hoppy Lager, Bitter, APA y Witbier colaborativa con Filidoro. Se suman otras variedades de forma rotativa: American Stout, Bohemian Pilsner, American IPA, English Brown, Pilsner, Saison, entre otros.

Ubicación: Gral. Ramón Freire 745, Colegiales.

Instagram: @cerveceriacharlone

Cervecería Tropel

En 2013, un grupo de amigos de Luján inició la producción casera de cerveza artesanal de lo que hoy es Cervecería Tropel. A la fecha, elaboran siete estilos de cerveza:

Imbatible Cream Ale

Galante Irish Red Ale

Indomable English Porter

Arrogante Extra Special Bitter (ESB)

Frenesí American IPA

Paranoia American Pale Ale

Capricho Honey

El bar ofrece otros rotativos que permite experimentar y salir de las recetas más clásicas: canillas con ediciones especiales o de temporada, cervezas de microcervecerías amigas y una canilla especial de cerveza sin TACC.

Tropel deleita a sus visitantes con gran variedad de cervezas y comidas con vista a la planta de elaboración, en un ambiente distendido, relajado y con una carta clásica de hamburguesas y tentempiés.

Ubicación: Rawson 1050, B6700 Luján, Provincia de Buenos Aires

Instagram: @cerveza tropel

Desarmadero

Desarmadero nace en 2017: un espacio donde pasar un buen momento mientras se disfruta de cervezas artesanales y cocina casera de primer nivel. Los estilos con más salida son las IPA, APA, German Pils en sus variantes hechas 100% de manera natural, Irish Red Ale y Honey.

Este craft beer bar no solo ofrece cervezas exclusivas en sus 23 canillas, sino también una gran variedad gastronómica: sándwich ojo de bife gourmet, buñuelos de Acelga, rabas, tequeños, ravioles fritos de cordero y tortillas.

Pasada la medianoche el ambiente es juvenil. Si llegas temprano, podrás disfrutar de la tranquilidad en su linda terraza y un buen servicio de atención.

Ubicación: Gorriti 4295, Palermo.

Instagram: @desarmaderobar

Growlers

Growlers es un reconocido bar de cervezas artesanales. Bajo un espíritu craft, que combina una inigualable variedad de cervezas con una sabrosa cocina casera, funciona en locales con una estética callejera muy cuidada y confortable.

El local ubicado en la zona de Recoleta cuenta con 40 canillas en las que rotan las mejores cervezas artesanales del país seleccionadas por sommeliers. Los estilos preferidos son: IPA, NEIPA, Barley Wine, Irish Red Ale y Honey Ale.

Growlers además es reconocido en el mundo sibarita por su amplia carta de finger food y hamburguesas.

Ubicación: Gurruchaga 1450, Palermo / Av. Santa Fe 1430, Recoleta / Cuba 2202, Belgrano / Doblas 857, Caballito

Instagram: @growlerscc

Guten Bier

Referente de la zona sur, durante toda la semana se pueden saborear en Guten Bier las mejores variedades de cervezas y comidas para compartir momentos, historias, encuentros y festejos. Además completa su propuesta con delivery y tienda online.

Guten Bier sorprende no solo por su propuesta de consumo responsable, sino también por la amplia variedad de cervezas de la casa. Ofrece una gastronomía basada en tablas, finger food, burgers, ensaladas, pizzas, tartas y más con la idea de que el visitante se sienta como en la mesa de su casa.

Ubicación: Italia 496, Lomas de Zamora / Lara 658, Cañuelas

Instagram: @gutenbier

La Choppería

100% cervecero y con espíritu futbolero, llama la atención de inmediato. Su fachada está completamente revestida con las intervenciones artísticas del Tano Verón y coloridos carteles con ocurrentes leyendas.





La Choppería cuenta con 14 canillas en su barra. Ofrece una divertida experiencia lúdica con juegos como el Jenga XXL y la ruleta con posibilidades de ganar hasta 5 medias pintas a elección o descuentos en la compra.

Además, todo el espacio está rodeado de pantallas para poder ver partidos de fútbol u otros deportes. Incluso, es posible adquirir una tarjeta de membresía para obtener interesantes beneficios.

Un rasgo característico de este lugar es que no se exhiben marca ni sponsors, solamente estilos de cerveza con una detallada descripción de sus ingredientes. Los más pedidos son Session IPA, Honey Ale y Scottish Ale, Porter y Lager Argentina.

La carta gastronómica está pensada como acompañamiento para la cerveza para no quitarle protagonismo. Se sirven deliciosas hamburguesas caseras, choripanes, salchichas parrilleras de embutido artesanal y variedad de sándwiches.

Ubidación: Gurruchaga 1711, Palermo / Ciudad de la Paz 200, Colegiales.

Facebook: @lachopperia

Loot Cervecería

Desde 2017, Loot Cervecería brinda un servicio de 18 canillas de cerveza artesanal de diferentes marcas y estilos. Dentro del top 5 están la Honey de Bronx, la Ipa Mozart de quiquia, la Amber Ale de La Paloma Brewing, la Scottish de Baum y la Jim Morrison de cervecería Tacuara.

Con capacidad para 350 personas sentadas y una rotación de 650 personas los fines de semana, brinda la posibilidad de disfrutar una buena cerveza artesanal y menú gastronómico Sin Tacc.

Ubicación: M. Obarrio 1425, Don Torcuato.

Instagram: @lootcerveceria

Lagerhaus

Lagerhaus funciona en un galpón donde antes fue el taller de una agencia de autos. El lugar se intervino para transformarlo en un acogedor galpón cervecero con 38 canillas y muchísimas opciones de tragos, variedad de cervezas, fernet y sidra tirados con una buena carta de menús para acompañar.

Bautizado por los habitués como el “Galpón del bien”, los estilos que más salen son 4:

Golden (dorada, suave y refrescante), Honey (dorada, con presencia de aroma y gusto a miel)

Scottish (de alta maltosidad)

IPA (de típico estilo inglés, derivado de la clásica Pale Ale)

American IPA (intenso aroma y sabor a lúpulo con un carácter cítrico, floral, a perfume, resinoso, a pino o frutal.

Ubicación: Av. Francisco Beiró 3834, Devoto.

Instagram: @lagerhauscerveceria

Lowell`s

Con el propósito de ofrecer un lugar de encuentro, entretenimiento y con un servicio de calidad, varios socios viajan a Alemania en busca de ideas. Es cuando descubren el movimiento Biertgarten: grandes lugares al aire libre con mesas compartidas y mucha naturaleza.

Así nace Lowell´s, con un estilo berlinés fusionado con la estructura edilicia donde funciona en bar. Este entorno permite disfrutar de una noche divertida, con comidas y cervezas de la mejor calidad en todas sus sucursales.

La experiencia Lowell’s cuenta con un amplio patio cervecero con mesas, un árbol indoor, una laguna artificial con peces, una jardinería impecable y hasta un sistema de autoservicio. La carta ofrece opciones como hamburguesas caseras, empanadas, picadas, variedad de postres y más.

Todo esto para acompañar y disfrutar de 18 variedades de cervezas. Con la marca Lowell´s se fabrican: Session Ipa, Scotish y Blond. También hay estilos de otras fábricas como Colverde, Deleuze, CCC, Peñón de Águila, Jarva Ortuzar, entre otros.

Ubicación: San Isidro: Primera Junta 1091, San Isidro / Juramento 2527, Belgrano / Lavalle 235, Tigre / Costanera E. Buscaglia, Hipólito Yrigoyen, 2800, Zárate

Instagram: @lowells_biergarten

Marla Beer Point

La popularidad de este bar cervecero se debe a la calidad de las cervezas seleccionadas y del cuidado servicio de atención. En un ambiente sumamente pintoresco, es posible disfrutar de una buena cerveza bien fría y de una sabrosa y tradicional comida para acompañar esta bebida.

Las canillas ofrecen diferentes estilos de cerveza de primerísima calidad. También se tiene la opción de pedirla en lata. Para visitarlo solo, en pareja o con amigos, Marla Beer Point siempre es una buena elección en las noches porteñas.

Ubicación: Av. Caseros 1354, Bernal

Instagram: @marlabeerpoint

Minta's & Pura Birra Club

Empieza la semana y Minta's & Pura Birra Club está listo para recibirte con cerveza artesanal de las mejores marcas y excelentes hamburguesas gourmet, pizzas y ensaladas.

Con el objeto de brindar una experiencia única, son la unión de dos marcas:

Minta’s: encargada de hacer las mejores hamburguesas gourmet, pizzas y ensaladas

Pura Birra Club: especializada en seleccionar las mejores cervezas artesanales.

Se puede elegir entre sentarse fuera o dentro, donde el ambiente es encantador y con una decoración espectacular. Siempre con su magnífico servicio según el punto de vista de los clientes.

Ubicación: Eduardo Costa 874, Acassuso / Santamarina 1368, Victoria (Pcia. Bs.As.)

Instagram: @mintaspurabirraclub

Peñón del Águila

El origen de esta cervecería se remonta al 2007 con Peñón del Águila – Aventura Alpina en La Cumbrecita, en el Valle de Calamuchita, Córdoba. En 2013 abrieron su primera planta de elaboración en La Calera, Córdoba y en 2016 su nueva Planta Modelo en Malagueño, junto con el lanzamiento de la primera cerveza artesanal en lata del país.

A su vez, lanzaron 15 bares propios Peñón del Águila en diferentes provincias. Propusieron un nuevo concepto en bar temático centrado en la cerveza artesanal y que se caracteriza por la calidad y variedad de sus estilos.

Algunos de los estilos que se encuentran en forma permanente en los diferentes locales distribuidos en Buenos Aires son: Kölsch, Oktoberfest, Indian Pale Lager, Mexican Lager, Honigbier, entre otros. También tienen estilos estacionales, experimentales y colaborativas, así como cervezas de archivo, aquellas que pasaron y dejaron su huella.

Ubicación: Honduras 5702, Palermo.

Instagram: @penoncerveza / @penonpalermo

PIBÄ

El primer local de PIBÄ, en el Boulevard Cerviño, nace en 2016 con una novedosa propuesta street food de pinchos gourmet que incluyen delicados y originales sabores.

En 2018, con el objetivo de acompañar su comida callejera gourmet, deciden abrir su propia fábrica de cervezas exclusivas. Hoy ya cuenta con 7 locales en Argentina y desde 2019 comienzan su expansión por Europa, con un local PIBÄ en Milán.

Dentro de su top 5 están:

Grolsch: intenso y afrutado;

Piba IPA: amarillento, cuerpo ligero, con sabores a malta y caramelo.

Schofferhoffer: ámbar anaranjado turbio, abundante y duradera espuma.;

Piba Scottish: maltosa, acaramelada y algo de butterscotch.

Blue moon: afrutado con toque cítrico, ligero y especiado aroma a trigo.

Además, cuentan con una cuidada selección de vinos y una carta de tragos para todos los gustos que pueden disfrutarse en las mejores zonas de Buenos Aires.

Ubicación: Gurruchaga 1796, Palermo / Av. Cerviño 3833, CABA / Av. Juramento 2702, CABA / Cerrito 1541, CABA / Guise 1877, CABA / José María Moreno 101, Lanús / Italia 390, Lomas de Zamora / Calle 10 nro 785, La Plata

Instagram: @pibabirrasypinchos

Prinston

Prinston es uno de los pioneros en producción de cervezas artesanales desde 2012. En sus bares se degustan desde tiradas clásicas hasta las más novedosas como ITZEL o NEIPA.

También cuentan con canillas propias que suman estilos para deleitar a los amantes de esta popular bebida. Los más pedidos son las clásicas Blond, Honey y Scottish. También, IPAs, American IPA y la popular NEIPA. La propuesta gastronómica son unos 12 platos que cambian 3 veces por año.

Ubicación: Concordia 4726, Devoto / Mariano Moreno 272, Ramos Mejía / Gral. Bartolomé Mitre 998, Morón.

Instagram: @cerveceriaprinston

Porters

La cervecería Porters de Barracas cuenta con una buena variedad y calidad de estilos de cervezas. Además tiene un happy hour con buenos descuentos y una carta de menús tradicional para acompañar cada estilo de cerveza.

Hasta el momento tiene 15 canillas de cervecerías craft que van rotando, de las mejores cervecerías del país como lumpen, bierhaus, ortuzar, entre otras.

En Porters hacen recarga de growlers y como detalle diferenciador se puede probar cualquier estilo antes de pedir.

Ubicación: Av. Montes de Oca 276, Barracas.

Instagram: @porters_cerveceria

Rabieta La Paris

Una vez cumplido el sueño inicial de hacer una cerveza nacional, sin químicos y 100% artesanal, en octubre de 2017 se abren las puertas de Rabieta La Paris. El bar está ubicado en uno de los edificios más hermosos y emblemáticos de la Ciudad, dentro del Hipódromo de Palermo.

Con cuatro estilos iniciales -Golden, American IPA, Dry Stout y Red Irish Ale- en 2018 le suman al local un BrewHouse para que los clientes puedan ver el proceso de fabricación dentro del bar.

El mismo año se inaugura una nueva barra, con 20 canillas y más de 15 estilos propios. Los estilos que más se piden en Rabieta son: IPA, Red IPA, Red IRISH, Wee Heavy y Red Honey.

Ubicación: Av. del Libertador 3949, Hipódromo de Palermo, Palermo.

Instagram: @rabietacerveza

Sebar Bodegón Cervecero

Tras la reforma de un antiguo restaurante de la zona de Monte Castro, surge Sebar Bodegón Cervecero. Mantuvo la estructura con detalles de época. El toque moderno del servicio lo da la implementación de cervezas artesanales, una barra de tragos y cocktails.

El servicio personalizado también incluye una abundante y excelente comida típica de los bodegones. Aquí es posible encontrar 13 variedades de cervezas entre las que se destacan Doble IPA de Goyeneche, Sunset Ale de Dos dingos, Coffee stout con chocolate de cuatro jokers, la IPA one de gress y Red Honey de postanak.

Ubicación: Sanabria 2402, Monte Castro.

Instagram: @sebarbodegon

Santo Remedio

En una de las esquinas del barrio de San Telmo llama la atención un edificio de época con mobiliario antiguo, típico de los años 50. Se trata del bar cervecero Santo Remedio, un lindo lugar para probar cervezas locales y escuchar buena música.

Allí se pueden saborear 20 estilos de cerveza artesanal de distintos productores locales. Se destacan la Ultra IPA y una cerveza de estilo Belga que no es fácil de encontrar. También sirven los mejores hot dogs, 15 salchichas alemanas de vaca, pollo, cerdo y 3 veganas. Todo esto con 50 salsas diferentes.

Ubicación: Chile 700, San Telmo

Instagram: @santoremediobeer

The Barbeer

¿Por qué no renovar el look mientras se disfruta de una buena cereza? La innovadora experiencia The Barbeer fusiona un bar cervecero (con más de 18 variedades de cerveza artesanal tirada) y una original barbería estilo londinense que rememora a los hipster.

El espacio no solo cuida la típica arquitectura de barbería europea, sino también cuenta con dos plantas completamente abiertas que integran el interior con el exterior. Así, se transforma en el ambiente perfecto para experimentar esta original propuesta.

The Barbeer tiene una estética y una ambientación diferentes que la distinguen de las demás cervecerías de la zona: es barbería, cervecería y espacio abierto.

Entre los estilos destacados tenemos Ochoco Black IPA, Portlander, la American Pils, Darwin, la Poker, Ortuzar, la Hefe Weizen, Schäferhund y la Neipa, Bretonia.

Ubicación: Costa Rica 5560, Palermo.

Instagram: @the.barbeer

Tap Haus

Este espacio es tanto un punto de información cervecera, como un lugar de recarga y pinta al paso. Atendido por sus propios dueños, Tap Haus cuenta con 10 grifos de cerveza artesanal rotativos de cervecerías locales. La novedad: también ofrece sidra tirada.

La experiencia es enriquecedora ya que además de poder degustar cerveza es posible consultar materiales, libros, info de tours, merchandising y armar futuros circuitos cerveceros.

Ubicación: Coronel José, F. Bogado 4401, 1183 Buenos Aires

Instagram: @tapmapmag

The Birra Lab

Producto de la pasión a la cerveza artesanal y el deseo de incursionar en el mundo craft, nace The Birra Lab. Este bar cervecero busca la manera de educar los paladares y gustos de sus visitantes haciendo que experimenten cosas nuevas todo el tiempo.

Cuentan con 11 canillas de cerveza artesanal y 1 de gin tonic tirado. En su top 5 de mejores estilos comparte:

Dark Stout – Brono,

Juicy NEIPA – Suburbier,

English IPA – Grunge,

New Zeland DDH NEIPA – Capitan Lupulo & Tropel

ULA ULA APA – GPS Birra + Quiquia + The Birra Lab, que fue una cerveza colaborativa donde fue cocinada junto a otras cervecerías.

Eso lo complementan con tragos clásicos y platos especiales, la mayoría caseros. Los renuevan en base a los pedidos y recomendaciones de sus propios clientes.

Ubicación: Avenida de los Incas 5438, CABA

Instagram: @thebirralab

Untertürkheim

Untertürkheim une cervezas del mundo y cocina alemana. En el lugar se sirve una buena variedad de más de 100 cervezas industriales, artesanales e importadas en una ambientación tradicional alemana con diseños en madera estilo alpino.

El servicio del lugar ofrece bebida y comida alemana manteniendo un enfoque tradicional familiar. Además, para los que gustan de la historia, se puede recorrer su Museo Cervecero.

Untertürkheim cuenta con variedad de cervezas y una carta muy bien dividida con cervezas catalogadas por país. COMPARTIR:

COMPARTIR:

Ubicación: Humberto Primo 899, San Telmo

Instagram: @cerveceria.unter

Conclusión

Las cervecerías han tomado la ciudad de Buenos Aires. Las noches porteñas se ven integradas a un verdadero circuito cervecero que recorre barrios emblemáticos de la ciudad y en ocasiones hasta se extiende un poco más allá de la General Paz.

Con un público cada vez más exigente y conocedor, la oferta es enorme y muy variada, pensando en todos los gustos posibles. Hay cervezas de todos los colores -rubias, rojas y negras- y de todos los estilos -Lager, Pilsen, Stout, Ipa, Ale, entre otras.

También, con diferentes graduaciones alcohólicas y hasta con agregados especiales como ser extra lúpulo, pepino, miel, trigo, café. Lo importante es saber dónde ir según las preferencias y cuáles son las tendencias en alguno de estos formatos.

Existen distintos formatos de bares cerveceros:

Los "multimarca" que venden estilos de distintas firmas cerveceras.

Los "Brewpubs", en los que la cervecería además tiene su equipo de cocción a la vista dentro del local.

Estos puntos cerveceros suman una oferta gastronómica variada y acorde para el maridaje perfecto. Las cartas ofrecen desde finger food y comida tradicional, hasta menús para dietas especiales.



Para seguir encontrando guías de lugares a visitar, no dejes de leer El Destape.