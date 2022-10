El desopilante momento de Lilita y Margarita con Roberto Navarro en El Destape Sin Fin

El conductor de El Destape Sin Fin se encontró con Margarita y Lilita en el programa.

El Destape Sin Fin tuvo un comienzo abrumador en su debut por YouTube y otras plataformas digitales. Uno de los momentos que más llamó la atención fue el de la sorpresiva visita de "Margarita" y "Lilita", quienes irrumpieron en el piso para protagonizar una desopilante conversación con Roberto Navarro.

"Ay corrupto, ¿cómo le va? Pedazo de corrupto asqueroso. No queremos salir al aire acá en El Destape", saludaron los dos personajes encarnados por Agustín López Núñez y Francisco Pesky. Ante la risa de Navarro, ambas no paraban de vincular al conductor y el gobierno con la corrupción, aunque no tuvieran un mínimo de argumento. Cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia.

Por otro lado, también ironizaron con la "Causa Cuaderno", ante la confirmación de irregularidades en las anotaciones de Centeno: "Estamos mal por la causa cuaderno, no saben manejar una denuncia. Se les cayó, es una cosa impresionante. Estuve a punto de ir a denunciar a la causa para ver si se movía un poco, pero son inexpertos. Le dijimos a Negri que arregle el tema cuadernos, pero no tiene muchas luces", admitieron.

La vuelta de Roberto Navarro

En su apertura, el conductor destacó el lanzamiento de la nueva plataforma audiovisual de política y humor. Remarcó que buscará llegar a los teléfonos celulares de 50 millones de argentinos y argentinas.

Esta plataforma audiovisual es política y humor porque como me enseñó Taty Almeyda 'la vida es lucha y joda, Roberto'. Esta plataforma la vas a poder ver en vivo. Tenemos un ejercito de editores, de chicos y chicas difundiéndolo. Nos vas a ver hasta en la sopa", expresó Navarro.

El novedoso estudio cuenta con un equipo de ocho productores preparando la información del minuto a minuto; cinco community managers para atender cada comunidad y las diversas redes sociales de El Destape; y 20 cámaras de transmisión para que puedas seguir la transmisión en vivo desde tu celular, computadora o tablet.

"Me he propuesto estar en los teléfonos de los 50 millones de argentinos, en esos teléfono vamos a estar nosotros. Necesitamos que vos formes parte de este proyecto y que cada vez que te llegue nuesta información la compartas", sostuvo.

El periodista llamó a la audiencia a ser parte del proyecto audiovisual. "Yo te propongo que sientas la satisfacción de difundir la verdad, porque si nos quedamos sin información nos quedamos sin democracia", expresó y agregó: "Yo te propongo que no solo evitemos que llegue un gobierno fachista, te propongo que hagamos de ese un país que trabajadores y trabajadores puedan gozar del buen vivir, donde tengamos un trabajo digno y un país más justo. Yo no me resigno. no perdimos las elecciones, no le vamos a entregar este país a la derecha. Solo la verdad nos hará libres".

SEGUILO EN VIVO: