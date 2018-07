El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, participó de un cuestionario sobre distintas personalidades de la política dónde dio su opinión.

En el programa de Pamela David, le dio un pulgar arriba María Eugenia Vidal por arriba y justificó: "Está todo bien, hace un esfuerzo grande por arreglar la provincia que es el principal problema de los argentinos".

Al ser consultado sobre Elisa Carrió, destacó "es una dirigente con sus convicciones y que tiene un sentido del humor que no cae bien, pero tengo un buen concepto de ella".

"El Fondo Monetario es un catalizador de nuestro propio fracaso"

"La culpa no es del FMI, es nuestra que no podemos tener la responsabilidad institucional para decir 'hay que hacer esto' y no porque me lo dice el Fondo, sino porque la Argentina necesita hacerlo", agregó sobre el trato de Mauricio Macri con Cristine Lagarde.

"Patricia Bullrich está haciendo un bueno trabajo. En la frontera tenemos una zona caliente y esta mucho presente. Hay mucho más para hacer de lo que está haciendo pero creo que tiene actitud.

Al tener que hablar de Cristina Kirchner, Urtubey destacó: "creo que dio lo que tenía que dar. "No dudo de su formación, pero terminó un gobierno plagado de hechos de corrupción y eso no solo desprestigia a los peronistas, sino esencialmente a toda la política argentina".

"No conozco las causas que tiene Cristina, se lo que hablan los medios"

Por último, le tocó a Mauricio Macri, al que lo aprobó, y agregó "hace un esfuerzo, aunque no tiene un equipo de trabajo para hacerlo ni una acabada percepción de la crisis argentina. Por eso le salen las cosas mal".