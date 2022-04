Censo 2022: ya se registraron más de 2 millones de bonaerenses

Recomiendan completar el formulario antes de la fecha límite del 18 de mayo para evitar colapsos en el sistema digital.

El director de Estadística del ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, Diego Rusansky, informó que ya se censaron más de 2 millones de personas de la provincia de Buenos Aires a través del formulario digital y manifestó que se trata de “un avance”, aunque aclaró que “aún falta mucho porque esa cifra representa el 11,6 por ciento” del total de viviendas a registrar.



En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario recordó que el 18 de mayo serán visitadas por un censista unas 6,6 millones de viviendas, por lo que consideró que, “cualquier avance que tengamos antes, va a facilitar la tarea y permitir terminar a tiempo”. En ese marco, sostuvo que los censados “pueden cumplir con su derecho y obligación en tan solo 2 minutos, mientras que si lo hacen de manera presencial van a demorar más de 20”.



Asimismo, Rusansky aseguró que "completar el formulario es muy sencillo, rápido y ágil pero si alguien no se siente cómodo o no tiene buena conectividad están disponibles los puntos digitales distribuidos por toda la Provincia, donde hay gente que los acompañará en el proceso". En tanto, el funcionario recomendó "no esperar hasta último momento para realizar el censo digital para evitar que se estresen los servidores" y subrayó que, quienes lo completen con anterioridad, “el 18 de mayo tendrán como única tarea entregarle al censista el código de seis dígitos alfanumérico que te brinda el trámite realizado online y responder cuántas personas viven en el hogar”.

El director de Estadística de la cartera bonaerense de Hacienda y Finanzas explicó que "debemos censarnos donde pasamos más noches en la semana", aclaró y dijo que "anteriormente éramos censados en el lugar en el cual habíamos pasado la noche anterior pero ahora vamos a censarnos en el lugar donde habitualmente vivimos". Respecto de la importancia de los datos registrados, Rusansky destacó que "los resultados del censo son la hoja de ruta para cualquier política pública o privada para los próximos diez años”, debido a que “es el único operativo que nos permite llegar a todos los lugares del país”.



Finalmente, precisó que en el resultado global se sabrá "cuánto somos y dónde estamos". "Un ejemplo que me gusta dar es que las farmacias se habilitan de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada localidad y la información que tenemos es de hace 12 años. Hay muchas localidades que necesitan escuelas, hospitales y necesitamos este dato", indicó.

