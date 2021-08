Victoria Tolosa Paz hizo que Laje confiese el desastre del macrismo en la economía

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos destacó las políticas del Gobierno nacional y provincial por las pymes que fueron destruidas durante el macrismo y el conductor no pudo contradecirla y terminó confesando.

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, estuvo en el programa de Antonio Laje por América TV y dejó sin palabras al periodista, que intentó refutar las políticas que está llevando el Gobierno nacional y provincial. El conductor terminó confesando que "no se puede defender nada de la economía de Macri".

"El Gobierno anterior hizo una matriz regresiva", remarcó Tolosa Paz sobre las políticas llevadas adelante en el macrismo donde cerraron más de 24.500 empresas y la producción nacional fue destruida con las importaciones. "Empresarios me dicen que fundieron con Macri", expresó la precandidata a diputada nacional quien detalló que habla permanentemente con las pymes de la provincia de Buenos Aires.

Antonio Laje: "Evidentemente (Macri) hizo todo mal y por eso volvieron al gobierno, no hay discusión sobre lo que hizo mal". COMPARTIR:

En este marco, el conductor no puedo defender más al gobierno macrista y quedó sin palabras y terminó confesando: "No podemos defender nada de la economía de Macri, no hay discusión de lo que hizo Macri".

Victoria Tolosa Paz hizo que Laje confiese el desastre del macrismo en la economía

Pero eso no fue todo, cuando Tolosa Paz enfatizó en que "desde 2015 a 2019 fue brutal la destrucción en el mercado pyme", Laje remarcó "no tener duda" y concluyó: "Evidentemente (Macri) hizo todo mal y por eso volvieron al gobierno, no hay discusión sobre lo que hizo mal".

Victoria Tolosa Paz: "Avanzamos en el cierre de importaciones innecesarias y empujamos a producir". COMPARTIR:

Para el cierre de la discusión, Tolosa Paz destacó que el Gobierno nacional seguirá avanzando sobre políticas para reactivar la economía y fortalecer las pymes con beneficios impositivos y créditos pese a que "crecer en pandemia es complicado" pero aún así las pequeñas y medianas empresas están invirtiendo en el país. "Las pymes están confiadas con un gobierno que tiene políticas que liberar su carga impositiva bajando impuestos y promoviendo programas como empleo joven que además de incentivar la contratación de jóvenes, aquellos que lo hagan, el Estado liberará su carga tributaria y cubrirá un porcentaje del salario", remarcó.

"Buscamos liberar las cargas de las pymes. Los que menos tienen tributen menos y los que tenemos más tributen más. Avanzamos en liberar las cargas de las pymes. Les bajamos impuestos a las ganancias en el marco de una matriz progresiva y avanzamos en el cierre de importaciones innecesarias y empujamos a producir", concluyó la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos.