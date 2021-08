Victoria Tolosa Paz apuró a Luis Majul: "Hablame como un periodista, no como un militante del PRO"

La candidata del Frente de Todos replicó las agresiones del comunicador macrista con una invitación: "Si querés defender la política económica de Macri, tomamos un café".

Luis Majul entrevistó a Victoria Tolosa Paz en La Cornisa, el envío que conduce en LN, pero además de interrumpir y atacar a la candidata a, el periodista se lució con una curiosa defensa de la economía macrista. Lejos de pasarlo por alto, la pre candidata a diputada nacional lo puso al descubierto como militante del PRO.

El periodista del macrismo quiso arrinconar a la pre candidata a diputada nacional por la Provincia con la situación económica actual y, tras descalificarla, dejó en evidencia su militancia por Mauricio Macri. Luego de preguntarle si estaba "formada", Majul aseguró con impunidad que "1 de cada 3 pesos de la deuda que pagó Macri, y que se endeudó mucho y a gran velocidad, fue para pagar deudas del gobierno anterior". "Eso lo sabías, ¿no?", lanzó.

Rápidamente, Tolosa Paz respondió: "Luis, si vos querés justificar la política económica de Macri, estás en todo tu derecho, pero yo no vengo acá a justificar nada". Como la respuesta de la pre candidata no le gustó para nada al periodista, éste disparó: "Victoria, no te voy a permitir que cuando te de un dato me hables personalmente".

"Vos sos un periodista, no sos un militante del PRO, no sé, pregunto. ¿Sos periodista? Hablame como un periodista y no como un militante del PRO porque si querés justificar la política económica de Macri, tomamos un café y lo hablamos", sentenció Tolosa Paz.

A continuación, el periodista repitió su teoría sobre los aciertos de la economía macrista y, una vez más, su entrevistada lo acomodó: "yo sé que Macri tomó 57 mil millones de dólares de los cuales 44 mil fueron claramente para la timba, la fuga y la especulación financiera, el resultado de esta economía. No sólo sé eso. Luis, si nosotros no somos capaces de entender que esa política económica destruyó la Argentina, olvidate".

No conforme, Tolosa Paz observó: "si no somos capaces, la verdad que no, vos decís que sí y Victoria Tolosa Paz dice que no basada en aspectos palpables". "24 mil pymes cerraron en la Argentina, miren los números, puestos de empleo formal se destruyeron. Nosotros no estamos bien", aseguró mientras el periodista la interrumpía apasionadamente.

"Cuando vos hablás de que 19 empresas se fueron de la Argentina, sí. 10 se fueron realmente, 5 son compañías aéreas. Todas esas se fueron de la Argentina, de Perú, de Colombia y de Ecuador", precisó. "¿Por qué se van? Porque el covid destruyó el negocio de la navegación de pasajeros. Varias fueron compradas por empresas nacionales, los propios amigos de Macri están invirtiendo hoy en la Argentina", añadió.

Completamente ajeno a la explicación de la contadora, Majul insistió con su clásica performance de odio. "¿Sabés cuántas veces nombraste a Macri? Me dejás nombrar a Cristina?", lanzó el periodista en un nuevo intento para incomodar a Victoria Tolosa Paz.

"Yo te escucho, ¿de qué querés hablar? A mí me parece que si vos querés hablar con una pre candidata bonaerense tenemos que hablar, a mi humilde entender, de las cosas de las que puedo hablar", respondió Tolosa Paz. "Yo también te puedo preguntar en dónde está Pepín Rodríguez Simón, pero la vicepresidenta de la Nación está sometida a causas que fueron cayendo como un castillo de naipes", agregó.

"¿Podés ser objetivo, Luis? Yo te escuchaba cuando era joven", retrucó la candidata del Frente de Todos mientras que el periodista la interrumpía sin ningún reparo. "Para mí es importante decirte, no te pongas colorado, estás como no queriendo asumir. Vos adjetivás y aseverás y te olvidás de un capítulo que vivimos lamentablemente", lanzó.