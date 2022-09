Vialidad: la defensa de José López dijo que "no tuvo ningún rol criminal"

Su abogado, Santiago Finn, pidió la absolución por entender que no direccionó la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El ex secretario de Obras Públicas José López "no tuvo ningún rol criminal, no creó una matriz de corrupción y no mantuvo un sistema de direccionamiento de obra pública" en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, afirmó este martes su defensa al pedir su absolución durante la etapa de alegatos en la Causa Vialidad.

Según su defensor oficial, Santiago Finn, López tampoco "cometió acciones destinadas a beneficiar al Grupo Austral", propiedad del empresario Lázaro Báez. "José López fue parte de un proyecto político y se dedicó tiempo completo a gestionar y contribuir al bien común", afirmó el defensor oficial.

López, quien fue condenado por "enriquecimiento ilícito" en otro proceso, derivado del hallazgo de bolsos con nueve millones de dólares que intentaba ocultar en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez, está acusado como parte la supuesta organización ilícita que denunciaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fiscales pidieron para él la pena de diez años de prisión en el juicio por la supuesta adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz durante los tres gobiernos kirchneristas. Su defensor replicó que "no tenía ni posibilidades ni motivos para evitar que se invierta en obra pública en Santa Cruz".

"¿Era un titiritero, manejaba hilos invisibles, soplaba y daba sentido a las cosas, en vez de soplar el barro soplaba expediente y hacía que los funcionarios dictaminaran como quería, convertía lo ilícito en lícito?", se preguntó retóricamente el defensor Finn.

Y luego se respondió: "No fijó los procedimientos de Vialidad Nacional ni de la provincial, no designó a funcionarios que estaban en los puestos claves y no tenía contacto ni poder sobre ellos".

Sobre la acusación fiscal de no haber evitado los supuestos delitos que ocurrían en Santa Cruz, el defensor contestó que "no queda claro cómo era el deber de evitar lo que sucedía" y preguntó: "¿Tenía que frenar lo que él mismo organizaba?".

El juicio por Vialidad

Como estaba previsto, Finn utilizó un sola jornada para alegar en favor de López, un día después de que los abogados del primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos, pidieron también la absolución de su defendido en base a una acusación fiscal insuficiente.

Las audiencias en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, que involucran a la ex presidente y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, continuarán el próximo lunes, cuando la defensa del contratista Lázaro Báez formule su descargo que, ya anticiparon, demandará tres jornadas.

López cumple una única condena a siete años y seis meses de prisión por dos hechos ocurridos el 14 de junio de 2016, cuando fue encontrado con bolsos que contenían cerca de nueve millones de dólares.

Así lo resolvió en septiembre pasado el TOF 1, que lo condenó en 2020 por enriquecimiento ilícito, y unificó esa condena con una que había dictado un tribunal provincial por portación de arma de fuego.