Alerta por el cierre de Vialidad Nacional: incertidumbre por el futuro de los 214 trabajadores de Santa Fe

El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto a otros organismos vinculados al transporte y la seguridad vial. Esta noticia generó preocupación entre los trabajadores de la provincia de Santa Fe, donde se desempeñan 214 empleados que realizan tareas de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volvió a avanzar sobre la idea de achicar el Estado y, además, de tratar de echar a múltiples empleados estatales. En diálogo con TN, Sturzenegger aseguró: “Mientras se pongan en marcha los cambios, van a pasar a ser empleados públicos en la secretaría de transporte mientras se gestiona el proceso de transición. Cuando armemos esas tres unidades funcionales no está claro que mandemos a las 5 mil personas, eso es un análisis que se hará en cada caso”. En este mismo sentido, aseguró que Vialidad es "una organización que está bastante sobredimensionada".

La decisión de la gestión libertaria generó un clima de incertidumbre y preocupación: hasta el momento, no se recibieron notificaciones oficiales ni telegramas, pero la preocupación de los trabajadores crece, ya que no hay claridad sobre los próximos pasos del Gobierno en cuanto a la reestructuración de la institución. Vialidad se encargaba de mantener los más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales con más de 5.000 trabajadores en todo el país. En el norte de Santa Fe, Vialidad había anunciado que iba a mantener hasta fin de año todos los trabajos de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 11, desde Gobernador Crespo hasta Avellaneda, con intervenciones en la calzada, banquinas y desagües, tanto en zonas urbanas como rurales.

El secretario gremial de Vialidad en Santa Fe, Pablo Nasime, explicó que la noticia sobre la disolución de Vialidad Nacional fue "inesperada", ya que, meses atrás, se había hablado de una reorganización interna que incluía una reducción de personal del 30%. Sin embargo, nunca se mencionó que la institución fuera a desaparecer. "Lo que se nos había informado es que Vialidad iba a continuar, pero con una reorganización de funciones. Jamás pensamos que llegaríamos a este punto", reveló Nasime.

A pesar de la crítica situación, el secretario aseguró que el gremio cuenta con un fuerte respaldo de otros sectores laborales. "Desde que asumí como secretario gremial, he trabajado para ganar el apoyo de los gremios y de los trabajadores. Hemos recorrido casa por casa para recoger votos", contó en diálogo con AIRE.

Si bien, por el momento, no se tomaron decisiones definitivas sobre movilizaciones, Nasime no descartó la posibilidad de que las entidades gremiales tomen medidas en defensa de sus derechos. "No está descartado que tomemos acciones. Si no recibimos respuestas claras, lo más probable es que tengamos que salir a la calle a luchar por nuestros puestos de trabajo", afirmó

Horas después del polémico anuncio del Gobierno, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, advirtió que "no hay un plan concreto para el mantenimiento", lo que implica una "peligrosidad enorme para miles de personas”. “No tenemos muchas precisiones sobre lo que piensan hacer y esto va en la línea de lo que fue en los últimos tiempos", lanzó Enrico.

En esa línea, afirmó que "todas las provincias ven cómo las rutas se deterioran sin mantenimiento. El paso del tiempo agrava más el estado y encarece la recuperación”. El ministro fue tajante respecto a la gestión: “Cuando asume Milei, todo se paralizó. Y ahora seguirá igual, porque no hay un plan a corto plazo”, y apuntó: “Son cinco burócratas en una oficina en Buenos Aires, porteños que no salen de la General Paz y viajan en avión. No tienen idea de lo que es la ruta 11, la 33 o la 34”.

“Cada vez que cargamos combustibles pagamos un impuesto para reparar rutas. Lo siguen cobrando, pero (Luis) Caputo se lo viene quedando hace bastante”, cuestionó Enrico. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro se encuentra en Estados Unidos en busca de créditos que endeuden a la provincia, Enrico cuestionó la falta de inmediatez de las medidas de Nación: “Lo grave es que todo lo que están diciendo, al igual que las concesiones, son soluciones a más de dos años”, reconoció.