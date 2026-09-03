Valdés confirmó que Corrientes desdoblará elecciones y ratificó su apoyo a la eliminación de las PASO

Mientras que el oficialismo nacional asegura que cuenta con los votos en el Congreso para avanzar con la reforma política, las provincias comienzan a definir sus propios calendarios electorales de cara a 2027. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anticipó definiciones sobre el escenario político: "Seguramente vamos a desdoblar las elecciones y ya anunciaremos la fecha", aseguró en declaraciones ante la prensa.

{{{htmlAmp}}}

Al encabezar la apertura del 4º Congreso Ecoturístico del Litoral, Valdés ratificó que la provincia no unificará su calendario con el fuero nacional. En tanto, ratificó su respaldo al proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerarlas un mecanismo prescindible para la vida institucional del país. "Creemos que es una elección que está de más", afirmó de manera categórica.

El mandatario correntino instó a las distintas fuerzas a resolver sus candidaturas mediante acuerdos partidarios internos, ponderando la metodología del oficialismo provincial. "Los partidos políticos nos deberíamos poner de acuerdo para decidir quiénes son los candidatos, igual que lo hace el espacio de Vamos Corrientes hace tanto tiempo", planteó.

La cercanía del gobernador radical con el presidente Javier Milei no es solo discursiva; tiene un correlato directo en el Congreso, donde los legisladores que responden al mandatario fueron piezas clave para aprobar iniciativas polémicas como la Ley Bases y la reforma laboral.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó que el oficialismo y el PRO votan juntos prácticamente todas las leyes. Asimismo, admitió que algunos opositores todavía mantienen sus dudas, pero confió en que conseguirán los votos necesarios para eliminar las primarias. Por cierto, viene de una sesión en la que La Libertad Avanza consiguió, con holgura, la media sanción de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y de la Inocencia Fiscal II.

Hace poco más de un mes, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también fundamentó su rechazo al actual sistema electoral argumentando que las candidaturas deberían definirse puertas adentro de las fuerzas políticas. “Pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, señaló el gobernador en declaraciones a Radio con Vos, calificando al sistema actual como una "moda" que perdió vigencia en la mayoría de las provincias.

Aunque intentó matizar su postura pidiendo un “amplio consenso” que incluya a figuras de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof o el jefe de Gabinete Diego Santilli, su planteo se asemeja a la intención del Ejecutivo nacional de desmantelar la estructura electoral vigente antes de los próximos comicios. Para Jalil, esta reforma es también un mensaje al mercado externo: “El mundo nos mira a los argentinos, nos mira a los inversores, y si no hay inversión no se puede generar trabajo".

La Legislatura de Chaco suspendió las PASO para 2027 y las elecciones generales serán la única instancia electoral

La Legislatura de Chaco aprobó la suspensión de las PASO para los comicios provinciales de 2027, en una sesión especial convocada por el oficialismo del gobernador Leandro Zdero. El proyecto había sido analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se emitieron dos dictámenes. El de mayoría, firmado por el oficialismo, recomendaba avanzar con la suspensión de las PASO, mientras que el de minoría, acompañado por el PJ, proponía que la discusión continuara en comisión.

La Cámara unicameral chaqueña está integrada por 32 legisladores, con una distribución de 16 bancas para Chaco Puede, espacio en el que confluyen la UCR, La Libertad Avanza y el PRO, y otras 16 para el PJ y los demás bloques opositores.

La votación en Chaco tendrá consecuencias en la interna del peronismo por el papel de la legisladora massista Katia Blanc, sin cuyo voto el oficialismo no habría conseguido la mayoría. Blanc negoció con el gobierno provincial que el ahorro generado por la suspensión de las primarias -estimado entre 4 mil y 5 mil millones de pesos- sea destinado al hospital pediátrico de Resistencia. “Se suspenden las PASO con el objetivo de ayudar a los chicos del pediátrico. En el Chaco hay dos fuerzas políticas y no siempre hubo PASO”, justificó la legisladora, quien poco después respaldó una eventual candidatura presidencial de Sergio Massa en 2027.

La decisión provocó su ruptura con el interbloque Frente Chaqueño. “Manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión de la diputada Blanc de acompañar al oficialismo en la eliminación de las PASO. Su voto contradice la posición política sostenida por nuestro espacio y, a partir de esta decisión, entendemos que tomó la decisión de irse del interbloque”, expresaron sus ahora excompañeros en un comunicado. El peronismo chaqueño, que tiene como referencia principal al ex gobernador y actual senador Jorge Capitanich, acusó al gobernador Zdero de cambiar las reglas electorales según su propia conveniencia. El PJ tiene varios aspirantes a disputar la gobernación.

Más allá de los cruces internos del peronismo, Zdero se adelantó al gobierno de Milei en su plan de suspender las PASO, un objetivo clave para dividir a la oposición y buscar un triunfo en primera vuelta. El chaqueño es uno de los gobernadores dialoguistas más cercanos a la Casa Rosada. En las elecciones legislativas nacionales del año pasado se impuso en alianza con La Libertad Avanza y es muy probable que repita la experiencia en 2027. Con todo, los comicios provinciales, según establece la Constitución chaqueña, deben celebrarse por separado de los nacionales.