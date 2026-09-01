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Fernando Cibeira
Elecciones 2027

El Gobierno aprieta el acelerador para la eliminación de las PASO

Patricia Bullrich había anticipado que reabrirá el debate en septiembre y Martín Menem aseguró este lunes que ya tendrían los votos. El PRO mantiene públicamente su rechazo y todavía existen dudas sobre la posición de los gobernadores.

01 de septiembre, 2026 | 00.05

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su convencimiento de que el oficialismo ya cuenta con los votos en el Congreso para avanzar con la reforma política, cuyo punto central es la eliminación de las PASO para las elecciones de 2027. “Entre los que queremos eliminarlas y los que tienen dudas, el número está”, sostuvo Menem. Su declaración se sumó a la de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien anticipó que reabrirá el debate en septiembre a partir de sus conversaciones con el PRO y la UCR. El amplio respaldo conseguido la semana pasada en Diputados le dio nuevos ánimos al oficialismo. Sin embargo, todavía no está claro cuántos gobernadores acompañarán la iniciativa con la que el Gobierno busca potenciar las posibilidades de reelección de Javier Milei.

Menem habló este lunes de las reuniones que el oficialismo mantiene con los negociadores del PRO para alcanzar un acuerdo electoral. Sin embargo, el partido amarillo todavía sostiene públicamente su rechazo a la eliminación de las PASO e incluso promueve la candidatura presidencial del exministro Hernán Lacunza. Ambas posiciones quedarían de lado si finalmente sellara una alianza con La Libertad Avanza. El presidente de la Cámara de Diputados destacó que el oficialismo y su principal aliado votan juntos prácticamente todas las leyes. Admitió que algunos opositores todavía mantienen sus dudas, pero confió en que conseguirán los votos necesarios para eliminar las primarias.

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En la última sesión en el Senado, Bullrich había anticipado su intención de poner nuevamente en marcha la reforma política en septiembre con la concesión a la oposición dialoguista de incluir entre las prioridades el proyecto de Ficha Limpia

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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