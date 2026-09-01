El Gobierno aprieta el acelerador para la eliminación de las PASO

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su convencimiento de que el oficialismo ya cuenta con los votos en el Congreso para avanzar con la reforma política, cuyo punto central es la eliminación de las PASO para las elecciones de 2027. “Entre los que queremos eliminarlas y los que tienen dudas, el número está”, sostuvo Menem. Su declaración se sumó a la de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien anticipó que reabrirá el debate en septiembre a partir de sus conversaciones con el PRO y la UCR. El amplio respaldo conseguido la semana pasada en Diputados le dio nuevos ánimos al oficialismo. Sin embargo, todavía no está claro cuántos gobernadores acompañarán la iniciativa con la que el Gobierno busca potenciar las posibilidades de reelección de Javier Milei.

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Menem habló este lunes de las reuniones que el oficialismo mantiene con los negociadores del PRO para alcanzar un acuerdo electoral. Sin embargo, el partido amarillo todavía sostiene públicamente su rechazo a la eliminación de las PASO e incluso promueve la candidatura presidencial del exministro Hernán Lacunza. Ambas posiciones quedarían de lado si finalmente sellara una alianza con La Libertad Avanza. El presidente de la Cámara de Diputados destacó que el oficialismo y su principal aliado votan juntos prácticamente todas las leyes. Admitió que algunos opositores todavía mantienen sus dudas, pero confió en que conseguirán los votos necesarios para eliminar las primarias.

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En la última sesión en el Senado, Bullrich había anticipado su intención de poner nuevamente en marcha la reforma política en septiembre con la concesión a la oposición dialoguista de incluir entre las prioridades el proyecto de Ficha Limpia